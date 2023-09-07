Alman ekonomisinde karanlık tablo: Üretim Temmuz'da da düştü

Almanya'da sanayi üretiminde iki aydır üst üste kaydedilen gerileme Temmuz ayında da devam etti. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre üretimdeki düşüş bir önceki aya göre yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 2,1 oldu. İktisatçılar, Haziran ayındaki yüzde 1,4'lük gerilemenin ardından Temmuz ayı için yüzde 0,5'lik düşüş bekliyordu.





Enerji ve inşaat dışındaki sanayi üretiminde ise Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 1,8'lik azalma oldu. Temmuz ayında üretim, sanayi mallarında yüzde 2,9, tüketim mallarında yüzde 1 ve ara mallarda yüzde 0,7 oranında azaldı. Sanayi dışındaki alanlarda ise enerji üretimi yüzde 2,2 ve inşaat malzemeleri üretimi yüzde 2,6 arttı.





Yoğun enerji kullanan kimya, metal gibi sanayi dallarında üretim ise Temmuz ayında yüzde 0,6 azaldı, düşüş bir önceki yılın Temmuz ayına göre yüzde 11,4'ü buldu.





Siparişlerde yüzde 11,7'lik gerileme

Ekonomideki durgunluk nedeniyle zorlu bir dönemden geçen sanayide, siparişlerde de belirgin düşüş kaydedildi. Temmuz ayında siparişler yüzde 11,7'lik gerilemeyle son üç yılın en güçlü düşüşüne sahne oldu. Mayıs ve Haziran ayında özellikle havacılık ve uzay alanındaki büyük siparişler nedeniyle siparişlerde artış kaydedilmişti.





Alman Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Alman ihracatında önemli pay sahibi olan motorlu taşıt sektöründe yüzde 9,4, makine üretiminde yüzde 1,6'lık düşüş kaydedildi. Bakanlık, sanayi şirketlerinin beklentilerinin düşüklüğü ve sipariş girişlerinde devam eden durgunluğa işaret ederek sanayi üretiminde belirgin bir iyileşmenin beklenmediğini bildirdi.





İhracattaki durgunluk ve yüksek enerji fiyatlarının Almanya'nın ekonomik büyüme rakamlarını bu yıl da olumsuz etkilemesi bekleniyor. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü bu yıl için ekonomide yüzde 0,5'lik daralma öngörüyor.





İktisatçılar bu yıldan umudu kesti

İktisatçılar da, açıklanan üretim rakamlarını ekonomideki durgunluğun süreceğinin göstergesi olarak değerlendirdi.





Commerzbank'tan Ralph Solveen, talepte süren azalmanın üretime de yansıdığının görüldüğünü belirterek "Önümüzdeki aylarda da sanayideki gerileme eğilimi sürecek ve Alman ekonomisinin yılın ikinci yarısında daralmasına katkı yapacaktır" dedi.





VP Bank Başiktisatçısı Thomas Gitzel de üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapılmadığını belirterek "Federal İstatistik Dairesinin Haziran ayı verilerine göre sanayide sipariş defterlerinde 7,2 ayı kapsayan sipariş bulunuyor. Bu, görece bol denebilecek bir miktar. Siparişlerdeki duruma göre bu yıl sanayi üretiminin daha yüksek olması gerekirdi. Ama önümüzdeki tablo, üretimin üç aydır geriliyor oluşu" değerlendirmesinde bulundu.





Hauck Aufhäuser Lampe Bankası Başiktisatçısı Alexander Krüger ise "Sanayi üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor" diyerek üretimde pandemi dönemi sonrasındaki en büyük düşüşün yaşandığına dikkat çekti. Öncü göstergelerin, üretimin yavaş seyredeceğine işaret ettiğini belirten Krüger, dünya ekonomisindeki zayıflığın ve yüksek enerji fiyatlarının bu karanlık tablonun sürmesine neden olacağı öngörüsünde bulundu.