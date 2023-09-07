Vatandaşlıktan çıkan Rus sporcular artıyor

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusyalı sporcuların olimpiyatlar ve müsabakalardan men edilmeleri bir çok sporcuyu vatandaşlıktan çıkmaya zorladı.





Rusya Federasyonu Spor Bakanlığına göre 100'den fazla Rus sporcu vatandaşlık değiştirdi.





TASS'ın haberine göre, Rusya Spor Bakan Yardımcısı Aleksey Morozov, 100'den fazla Rus sporcunun vatandaşlıklarını değiştirmeye ve yabancı takımlarda oynamaya karar verdiğini, bunların arasında 55'inin Olimpiyat sporlarında yarıştığını söyledi.





Morozov, “Olimpik sporlarda 55 sporcu vatandaşlığını değiştirdi, olimpiyat dışı sporları ele alırsak bu rakam 100'ü aştı. Antrenmanlara harcanan paranın geri dönüşüne dair emsaller var. Vatandaşlık değişikliğine gelince, bazı ülkeler pek doğru davranmıyor ve sporcularımız onlara gidiyor”dedi.