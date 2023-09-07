Samanyolu Haber /Gündem / Pudra şekerci Kürşat Ayvatoğlu çakarlı araba ile ortaya çıktı /07 Eylül 2023 13:40

Pudra şekerci Kürşat Ayvatoğlu çakarlı araba ile ortaya çıktı

Lüks bir araçta 'pudra şekeri' ile görüntülenen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'ndan yeni video geldi. Aracın çakarlı olması ve plakası dikkat çekti.

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Pudra şekerci Kürşat Ayvatoğlu'ndan yeni haber var: "Bana bir ciğer borçlusun"
Lüks bir araçta 'pudra şekeri' ile görüntülenen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'ndan yeni video geldi. Aracın çakarlı olması ve plakası dikkat çekti.

Pudra şekerci Kürşat Ayvatoğlu'ndan yeni haber var: "Bana bir ciğer borçlusun"mask


Lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ile gündeme düşen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu şimdi de yeni lüks aracını paylaştı.

Lüks aracıyla trafiğe de çıkan Ayvatoğlu'nun aracının üzerine yaptırdığı kaplamalar dikkat çekti.

"Bana bir ciğer borçlusun" notuyla paylaştığı aracında ayrıca çakar da vardı.


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