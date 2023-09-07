Dağlık Karabağ’da gergin durum

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda aracın konvoy halinde bölgeye ilerlediği görülüyor. Bu durum üzerine yaşanan gelişmeleri değerlendiren Ermenistan Başbakanı Paşinyan "Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır" ifadelerini kullandı.





Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalini sona erdirmesinin ardından gözler Karabağ ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'na çevrilmişti. Ermenistan tarafından bekledikleri tutumu alamadıklarını sıkça dile getiren Bakü yönetimi konuyu uluslararası platformlara da taşıyarak uluslararası kamuoyunun gündemine sundu. Azerbaycan ordusu birlikleri kritik öneme sahip Zengezur Koridoru ve Ermenistan sınır hattına askeri sevkiyat yapmaya başladı.





Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, Azerbaycan ordusuna ait askeri kamyon, zırhlı araç ve personel taşıyan diğer taşıtların oluşturduğu uzun konvoylar görüntülendi. Askeri sevkiyatın ise Zengezur istikametine doğru yapıldığı öne sürüldü.





Yaşanan gelişme sonrası açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır" ifadelerini kullandı.





Paşinyan, geçen hafta ülkesinin İkinci Karabağ Savaşı'ndaki yenilgisine dair açıklamalarda bulunmuş ve Moskova yönetimini suçlamıştı. Paşinyan, "Ermenistan, güvenlik mimarisi, silah ve mühimmat tedariki de dahil olmak üzere yüzde 99 oranında Rusya'ya bağlıydı. Ancak bugün Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için silaha ve mühimmata ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu durumda Rusya'nın istese de Ermenistan'ın güvenlik ihtiyacını karşılayamaması anlaşılır bir şey. Bu örnek bize Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olmasının stratejik bir hata olduğunu göstermelidir." demişti.