Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Bankası, Türkiye’ye 35 milyar dolarlık yatırım paketini duyurdu /07 Eylül 2023 14:11

Dünya Bankası, Türkiye’ye 35 milyar dolarlık yatırım paketini duyurdu

Dünya Bankası, ‘ekonomiyi istikrara kavuşturmak için’ Türkiye’ye 35 milyar dolarlık (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) yatırım paketini duyurdu.

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Bloomberg’ün iki gün önceki haberinde Dünya Bankası’nın Türkiye fonu için görüşmeler düzenlediği, halihazırdaki 17 milyar dolar fona ek olarak önümüzdeki üç yıl içindeki projeler için 18 milyar dolarlık bir taahhüdün konuşulduğu yazılmıştı.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, söz konusu paketi bugün duyurdu: “Devam etmekte olan 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, önümüzdeki üç yıl içinde Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu’na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz.”

Finansman, yeni ekonomi yönetimine bir ‘güven oyu’ olarak görülüyor.

Ne olmuştu?
İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Ancak beklenen düzeyde bir faiz artışı ilk iki toplantıda yapılsa da ekonomistlerce yetersiz ve eksik bulundu. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

Fakat 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarca olumlu bulundu.

Türk ekonomisinde döviz ihtiyacıysa sürüyor. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti.

Şimdi, Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvandı. Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın ağustos başında İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı.


JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, Erkan’ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını söylemişti.
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