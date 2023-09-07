Afrika’ya 1 milyon ton tahıl tedariki prensipte anlaşmaya varıldı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko gazetecilere verdiği demeçte "Tüm temel anlaşmalara varıldı. Yakın gelecekte tedariklere ilişkin planın tüm teknik yönlerini çözmek için tüm taraflarla çalışma temaslarına gireceğimizi umuyoruz” dedi.





RIA Novosti’nin haberine göre bundan sonraki aşamada, Rusya ve Türkiye lojistik rotaları, varış ülkeleri ve sayıları dahil olmak üzere teslimatın ayrıntılarını ve mali konuları görüşecek.





Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahılı indirimli fiyatla tedarik etme teklifinde bulunduğunu bildirdi. Tahıl, Türkiye'de işlendikten sonra ihtiyaç sahibi ülkelere gidecek.





Rus tahılının fakir ülkelere teslimatı konusu, Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 4 Eylül'de Soçi'de yapılan görüşmede masaya yatırılmıştı