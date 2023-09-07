YouTube'a Oyun Geliyor

Geçen haziran ayında Google'ın YouTube üzerinden oyun oynamayı sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şirket resmi olarak bu özelliği test etmeye başladı.





Webtekno'nun aktardığına göre YouTube,oyunlar için sitesine "Oynanabilirler" anlamına gelen "Playables" bölümü ekledi. Gelen bilgiler, oyunların direkt olarak YouTube'un masaüstü sürümünden veya mobil uygulamaları üzerinden oynanabileceğini gösterdi.





YouTube üzerinden oyun oynama özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara ulaştırılabileceğine dair net bir bilgi yok.