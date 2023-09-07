Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube'a Oyun Geliyor /07 Eylül 2023 15:06

YouTube'a Oyun Geliyor

YouTube kullanıcılarının oyun oynamasını sağlayacak bir özelliğin geleceği duyrulurken şirket, bu özelliği resmen test etmeye başladı.

SHABER3.COM

Geçen haziran ayında Google'ın YouTube üzerinden oyun oynamayı sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şirket resmi olarak bu özelliği test etmeye başladı.

Webtekno'nun aktardığına göre YouTube,oyunlar için sitesine "Oynanabilirler" anlamına gelen "Playables" bölümü ekledi. Gelen bilgiler, oyunların direkt olarak YouTube'un masaüstü sürümünden veya mobil uygulamaları üzerinden oynanabileceğini gösterdi.

YouTube üzerinden oyun oynama özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara ulaştırılabileceğine dair net bir bilgi yok.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YouTube'a Oyun Geliyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:17:46