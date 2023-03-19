Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu ve Yavaş'tan sandık güvenliği için ortak çağrı /19 Mart 2023 13:54

İmamoğlu ve Yavaş'tan sandık güvenliği için ortak çağrı

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ortak mesaj geldi. Sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşım yapan İmamoğlu ve Yavaş, seçim günüyle ilgili bir çağrıda bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşım yaptı. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için İmamoğlu ve Yavaş, seçmenlere çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde seçim sürecindeki çalışmalarını paylaşmak üzere açtığı hesaptan paylaşım yapan Yavaş, "14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız" ifadelerine yer verdiği paylaşımında "Tüm vatandaşlarımızı Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" dedi.

Aynı anda Ekrem İmamoğlu da benzer ifadelerle aynı çağrıyı yaptı. Paylaşımında 14 Mayıs çağrısıyla ilgili konuştuğu videoya da yer veren İmamoğlu'nun paylaşımı ise şu şekilde:

"14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin."

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