İmamoğlu'na saldırı dünya basınında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun dünkü Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğraması, dünya basınının gündeminde de yankı buldu.





Taşlı saldırıyı okuyucularına duyuran dünya basını, seçim öncesi artan şiddete dikkati çekerken, Erzurum'un AKP'nin kalesi olduğu vurgusu yapıldı.





ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, provokasyonu "Türkiye’de muhalefetin mitingi seçim öncesi şiddet patlamasıyla saldırıya uğradı” başlığı ile duyururken, haberde “Erdoğan 20 yıl Türkiye’yi yönetti ve 14 Mayıs seçimlerinde en geniş kapsamlı muhalefet bloğuyla karşı karşıya. İmamoğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu adına mitingleri yürütüyor" ifadelerine yer verildi.









REUTERS'DA "AK PARTİ'NİN KALESİ ERZURUM" HATIRLATMASI





İngiltere merkezli Reuters haber ajansında da, "AK Parti'nin kalesi Erzurum'da protestocular, İmamoğlu'na taş attı" denildi.





Reuters'ın haberinde, şöyle devam edildi: "Erzurum'daki etkinlikte, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak olan İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, bir açık otobüsün tepesinden taraftarlarına hitap ederken, kalabalığın bazı üyeleri kendisine ve kalabalığın içindeki taraftarlarına taş attı."





'PROVOKASYON' VURGUSU





Fransız haber ajansı AFP'de ise, kalabalık içerisinden birkaç kişinin İmamoğlu ve kampanya otobüsünü 'taş yağmuruna tuttuğu' belirtildi. "Öfkeli protestocular, İmamoğlu genel seçimler öncesinde Türkiye'nin muhafazakar iç kesimlerini gezerken kampanya otobüsünü taş yağmuruna tuttu" ifadelerinin yer aldığı haberde, İmamoğlu'na saldırının 'provokasyon' olarak nitelendiği hatırlatıldı.





Seçim sürecinin 'gergin' geçtiğini yazan AFP'de, şöyle devam edildi: "Olay, önümüzdeki pazar günü yapılacak meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini çevreleyen gerginliğin altını çizdi."