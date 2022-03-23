Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na 'toplu ulaşım' şoku! /23 Mart 2022 16:07

İmamoğlu'na 'toplu ulaşım' şoku!

Akaryakıta üst üste gelen zamların ardından, toplu ulaşım ücretlerine zam için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi UKOME'de reddedildi.

SHABER3.COM

Üst üste yapılan akaryakıt zamlarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma ek zam gündemiyle toplandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Daire Başkanlığı'nın, 25 yaş üstü öğrencilere yönelik İstanbulkart düzenlemesi teklifi reddedildi.

Öte yandan toplu ulaşımda yüzde 50 ve servis ücretlerinde de yüzde 40 zam talebi kabul, edilmedi.

TOPLU TAŞIMA TARİFESİ
1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre, halen tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, alık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste (tam uzun mesafe) 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş 4,46 lira.

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