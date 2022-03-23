Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video! Gözleri ışıl ışıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuk olduğu programda Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine ilişkin açıklamalar yapmış ve “ Türk Lirası en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat etsin” açıklamasında bulunmuştu.





Gelecek Partisi sosyal medya hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin sözlerini ve Cumhubaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı eleştiren bir video yayınladı.





BERAT ALBAYRAK’A HAKSIZLIK YAPTIM

Videoda Bakan Nureddin Nebati’nin “Dünya Türk ekonomisini izliyor” sözlerinin ardından Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan’ın “Türk ekonomi modelini dünya izliyor, dünyanın gözü burada. Ama maalesef şu açıdan burada: 'Bak yanlış iş yaparsanız Türkiye gibi para politikasında iflas edersiniz' diye bakıyor dünya... Berat Albayrak’a haksızlık yaptım. Ekonomi konusunda ondan daha zayıf bir bakanın geleceğini düşünmemiştim” ifadeleri yer aldı.