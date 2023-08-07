Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan AKP'ye 'İstanbul' cevabı: '25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde...' /07 Ağustos 2023 15:12

İmamoğlu'ndan AKP'ye 'İstanbul' cevabı: '25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde İstanbul'u geri kazanmayı hedefleyen AKP'den gelen açıklamalara yanıt verdi.

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CHP’de seçimlerden sonra başlayan değişim tartışmalarının ana aktörlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’a gitti. İmamoğlu, kurum olarak inşasını üstlendikleri Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol’un eşlik ettiği İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Murat Yazıcı ve İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut tarafından bilgilendirildi. İmamoğlu, inceleme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AKP'YE 'İSTANBUL' YANITI
İmamoğlu, yerel seçimlerde İstanbul’u tekrar almayı hedefleyen AKP’nin yöneticilerinden gelen açıklamalara da yanıt verdi.

“BİZİ GEÇMİŞ 25 YILLA KIYASLAYAN BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”
İmamoğlu "İddiayla söylüyorum; biz, 5 yıl bittiğinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü, en üretken, toplumuyla en iç içe, en demokratik bir yönetimi olduğumuzu, rakamlarıyla, istatistikleriyle ortaya koyacağız. Ben anlıyorum; bizi geçmiş 25 yılla kıyaslayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu durumlarını da kavrayabiliyorum. 25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde, böylesi bir performansı gösteren ekibe bu kadar ok çevirmeleri, bu kadar eleştiri yoğunlaştırmaları gayet doğal. Ama biz tam tersine hem şehrimizde iş üretirken hem de ülkemizin her noktasında güzel hizmetler sunuyoruz. İşte Tunceli'yi tanımak, Van'ı tanımak, Sinop'u tanımak ya da Nevşehir'i, diğer şehirlerimizi tanımak, onlarla iş birliği yapmak, olabildiğince bize çok değerli fırsatlar sunuyor. Ama bazen, tabii ülkemizin çok yoğun gündemlerinde arzu ettiğimiz seviyelere de gelmedi. Ama bunu ilerleyen yıllarda kapatan bir yönetim olmayı hedefliyoruz.” dedi. 


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