Samanyolu Haber /Gündem / Kocaeli'de patlama: Gölcük’ten de hissedildi /07 Ağustos 2023 15:03

Kocaeli'de patlama: Gölcük’ten de hissedildi

Kocaeli’de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Şu ana kadar 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Derince Limanı'nda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında saat 14.35 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.  Patlama Gölcük’ten de hissedildi.

Cumhuriyet'in haberine göre bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

"KİMYASAL ETKİLEŞİM" İDDİASI
Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamanın iddiaya göre kimyasal maddelerin etkileşime girmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. 

5 KİŞİ YARALANDI
Patlama sırasında yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor. 

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de olay yerinde yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Patlamanın tahıl silosunda meydana geldiğini aktaran Aygün, "Tabii teknik bir olay, izahatını bizim anlatmamız veya bilmemiz mümkün değil. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapılacak. Yangın yok, sıkışmadan kaynaklı patlama oldu ama şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim. İnşallah ölüm olmamıştır, olayı böyle atlatırsak bizim için önemli olan bu" diye konuştu.

Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ise "Çeşitli yerlerinden yaralananlar var. 5 yaralımızı ambulanslarla tahliye ettik. Bir kaybımız yok. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyoruz" dedi.
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