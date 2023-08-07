Güneşin altında biraz fazla mı kaldınız? İşte yapmanız gerekenler

Güneş, masum gözükse de, bronzlaşmak ve yanıklar, yaşlandıkça cilt kanseri gibi sağlık problemleri yaratabilir. Teksas Baylor Tıp Okulu’ndan Dr. Ida Orengo’ya göre güneş yanığının az ya da çok olması aslında önemli değil – her türlüsünden kaçınmak lazım. Orengo “Çoğu insan sezon başında bronzlaşmanın ilerideki yanıkların etkisini azaltacağını sanıyor, ama bu doğru değil”, diyor.





Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği, ABD’deki 5 kişiden 1’inin yaşamları süresince cilt kanserine yakalanmasının kesin olduğunu bildiriyor. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı’na göre ise cilt kanseri ülkedeki en yaygın kanser.





Güneş yanığından kaçınmak ise imkansız değil fakat bazen istemesek de cildimizi güneşten kıpkırmızı olmuş halde bulabiliriz! Dermatologlar ise bu durumda yapmanız gerekenleri şöyle sıralamış:





1) Serin bir duş alın

Orengo’ya göre sık sık alacağınız soğuk duşlar ile güneş yanığı sonrası oluşan yanma ve acı hissiyle başa çıkabilirsiniz. Soğuk duşlar ayrıca iltihaplanmayı, şişliği, ve kabarıklıkları da azaltmaya yardımcı olur. Orengo aynı zamanda “Sıcak duş almak ise tam tersi bir etki yaratır” diye ekliyor.













Orengo’ya göre ise ideal olan ya hiç sabun kullanmamak ya da yumuşak bir sabun tercih etmek. Kurulanırken ise cildinize nazik davranmak ve tampon hareketleri uygulamak en iyisi.









2) İlaç içebilirsiniz

Güneş yanığı cildinizde iltihaba yol açacağından, bu etkiyi azaltmak için doktora danışarak ilaç alabilirsiniz.





3) Cildiniz için nazik bir nemlendirici kullanın

Jacob da Orengo da daha hafif oldukları için cildinize su bazlı nemlendiricileri kullanmanızı öneriyor. “Cilt bariyerinizi onarak hafiflikte bir nem yeterli olacaktır”, diyor Jacob. Katkı maddeleri ya da asit içeren bir nemlendirici ise zaten kuru olan cildinize iyi gelmeyecektir. Bunlar cildinizi aksine daha çok tahriş edebilir. Orenga, aloe vera’yı çoğu hastasına da önerdiğini söylüyor.













4) Soğuk kompres yapmayı deneyin

Jacob’a göre soğuk kompres tahriş olmuş yanık cildinizi yatıştırabilir. Soğuk kompres içinse yanığınızın üstüne ıslak ve soğuk bir havlu yerleştirmeniz yeterli. Eğer daha soğuk bir kompres istiyorsanız, ıslak havluyu cildinize uygulamadan önce biraz buzdolabında bekletin.





5) Bol bol su tüketin

Güneşte çok vakit geçirdikten sonra sık sık susamanızın bir sebebi var. Orengo, “Cildinizin bir diğer özelliği de suyu tutmaktır. Güneş yanığı olduğunuzda cildiniz bozulduğu için sıvı kaybedersiniz” diyor. Bununla baş etmenin yolu ise bol bol su tüketmek.













Rutininizde yapacağınız bu küçük değişiklikler ile güneş yanığını önleyebilirsiniz. Havanın bulutlu olması, güneş yanığı olmayacağınız anlamına gelmiyor. Özellikle açık tenli ya da çilliyseniz, bulutlu günlerde de yanmaktan kaçamayabilirsiniz.





Orengo, kendinizi yanmaktan korumak için dışarı çıkmadan 30 dakika önce güneş kremi sürmeniz ve her iki saatte bir yeniden uygulamanız gerektiğini söyledi. "Teknik olarak, yüzünüze bir çay kaşığı, vücudunuza ise yaklaşık bir bardak güneş kremi sürmeniz gerekir" diye ekledi ve güneş koruyucunuzun en az 30 SPF'ye sahip olması gerektiğini de belirtti.