Samanyolu Haber /Gündem / Menemen yemek artık cesaret ister! /07 Ağustos 2023 15:20

Menemen yemek artık cesaret ister!

Temmuz ayı menemen enflasyonu kuru soğandaki yüzde 47'lik, Çarliston biberdeki yüzde 62'lik, ve domatesteki yüzde 81'lik artışın etkisiyle aylık yüzde 21.97 yıllık ise yüzde 70.58 olarak gerçekleşti. Menemen endeksinin yükselmesinde en fazla domatesteki zamlar etkili oldu.

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Yumurta fiyatlarındaki yüzde 4’lük azalış endeksin daha yukarıya çıkmasını engelledi. Uzun zamandır endeks ve döviz kuru arasındaki kırılmış korelasyon da bu ay itibari ile tekrar sağlanmış gibi görünüyor.

Endeks bazında baktığımızda ise menemen endeksi 494.11 seviyesine gerilerken TÜFE-Gıda  aylık olarak sadece yüzde 7.55'lik artış gösterdi.

SERT ARTIŞLAR OLACAK
Cumhuriyet'in haberine göre endeksi hazırlayan Doç. Dr. Caner Özdurak, Kasım 2022'den beri yüzde 1'in altında artışlarla seyreden ve menemenendeksi ile arasındaki korelasyon giderek azalan dolar-TL kuru bu ay da yüzde 14.56 artarak korelasyonun tekrar oluşmaya başladığını gösterdi.

Özdurak, "Mayıs-haziran düşüşlerinin de sonuna geldiğimize göre kurdaki artışın önümüzdeki aylarda menemene yansıma daha net hissedeceğiz. Akaryakıt zamlarının arttırdığı lojistik maliyetleri, işçilik ücretlerindeki artış ve döviz bazlı girdi maliyetlerindeki artışla endekste daha da sert artışlar görmemiz muhtemel" diye konuştu.
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