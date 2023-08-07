Cezaevlerinde 2 bin 157 çocuk var: 1937’si kapalı ceza infaz kurumunda

Cezaevinde olan çocukların 1937’si kapalı ceza infaz kurumunda. Verilere göre; 38 bin 391’i tutuklu olmak üzere toplam 270 bin 607 kişi cezaevinde.







Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Ağustos 2023 verileri yayınlandı. Verilere göre; cezaevlerinde çeşitli suçlardan 18 yaşının altında 2 bin 157 çocuk bulunuyor. Bunlardan 83’ü kız çocuğu. Cezaevinde bulunan 627’si erkek ve 24’ü kız çocuğu olmak üzere 651 çocuk hükümlüyken, 59’u kız olmak üzere toplam 1506’sı da tutuklu. Cezaevinde bulanan çocukların 220’si açık ceza infaz kurumunda ve 1937’si de kapalı ceza infaz kurumunda.





Cezaevlerinde 65 yaş ve üzeri yatan mahpus sayısı ise 4 bin 374. Bunların 3 bin 166’sını kadınlar oluşturuyor. 65 yaş üzerinde cezaevinde bulunanların 3 bin 935’i hükümlü ve 439’u ise tutuklu. Cezaevlerinde yatanların en yoğun olduğu yaş grubu ise 18-40 yaş aralığı. Bu yaş aralığında cezaevinde yatanların sayısı 173 bin 44. Bunu 91 bin 32 mahpus ile 40-65 yaş aralığı takip ediyor.





Ayrıca cezaevinde bulunan 270 bin 607 mahpusun ise 38 bin 391’i tutuklu. Cezaevinde bulunanların 56 bin 826’sı açık ceza infaz kurumunda kalıyor.





Doktora mezunu 298 kişi cezaevinde

Cezaevlerinde kalanların öğrenim durumuna göre dağılımı yapıldığında, 298’inin doktora, 1913’ünün yüksek lisans, 21 bin 767’sinin yüksek okul ve lisans mezunu olduğu görülüyor. Cezaevinde en fazla ilkokul mezunu bulunuyor. 66 bin 446 ilkokul mezununu, 51 bin 170 ile ilköğretim, 49 bin 796 ile lise ve dengi okul mezunu, 49 bin 28 ile ortaokul ve dengi okul mezunu takip ediyor.





Cezaevlerindekilerin 10 bin 328’i okuma yazma bilmiyor, 7 bin 351’i okuma yazma biliyor ancak bir okul bitirmemiş.