Samanyolu Haber /Gündem / Cenk Tosun da kur mağduru /07 Ağustos 2023 15:37

Cenk Tosun da kur mağduru

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri yaşanan kur artışı sonrası durma noktasına geldi.

SHABER3.COM

Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun hiç hesapta yokken 'kur' mağduru oldu.

Geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 18 gol, 8 asiste imza atan ve sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayan Cenk, 8 milyon lira olan yıllık garanti ücretinin iyileştirilmesi için mayıs ayında yönetimle masaya oturmuştu.

Görüşmede yönetim ve deneyimli golcü yıllık 1,4 milyon Euro karşılığında prensipte anlaştı.

KUR ARTIŞI GERİ ADIM ATTIRDI
Mayıs ayında 1.4 milyon Euro yaklaşık 27,5 milyon lira ediyordu.

Milliyet'in haberine göre, Euro kurunun daha sonra hızla yükselmesi siyah-beyazlılar ile Cenk arasında yapılan anlaşmayı sekteye uğrattı.

Siyah-beyazlı yönetim 1,4 milyon Euro'nun ilerleyen günlerde yaklaşık 42 milyon liraya ulaşması üzerine geri adım attı. Kendisine verilen sözlerin en kısa sürede yerine getirilmesini bekleyen Cenk Tosun'un bu konuda ısrarlı olduğu aktarıldı.

Deneyimli oyuncunun mevcut sözleşmesinin 1,5 milyon Euro'ya revize edilmesini istediği ancak mayıs ayından sonra yönetimden hiçbir davet almadığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in en beğendiği ve en çok forma verdiği isimlerden olan Cenk'in yaşanan bu durumdan rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

TRANSFER REKORU KIRMIŞTI
Cenk Tosun, 5 Ocak 2018'de İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a 22,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında giderken, Türk futbol tarihinin transfer rekorunu kırdı. Deneyimli golcü Ocak 2018 kuruyla Beşiktaş'a 103 milyon 500 bin lira kazandırmıştı.

ABOUBAKAR'LA UÇURUM VAR
Beşiktaş'ın gol yükünü Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar çekiyor. Ancak iki yıldız oyuncu arasında büyük bir maaş uçurumu bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu forvete yıllık 3,1 milyon Euro (93 milyon lira) ödüyor. Devre arası 2,5+1 yıllık sözleşme imzalarken 1 milyon 140 bin Euro da imza parası alan Aboubakar ayrıca maç başına 12 bin Euro kazanıyor.
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