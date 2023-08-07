İtalya'da yeni göçmen faciası: 2 tekne battı onlarca kayıp var

İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında meydana gelen iki mülteci teknesi kazasında iki kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişinin kayıp olduğu açıklandı.







TEKNEDEKİ 57 KİŞİ KURTARILDI

Reuters’ın haberine göre, İtalya Sahil Güvenliği, mülteci teknelerinde bulunan 57 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Teknenin batması sonrası cuma gününden bu yana Lampedusa’da mahsur kaldığı bildirilen ve aralarında bir çocuğun da olduğu belirtilen 34 mülteci de helikopterle adadan tahliye edildi.





ANNE VE 1 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Lampedusa Adası’nın güneyinde zorlu bir kurtarma çalışması yürüttüklerini belirten İtalya Sahil Güvenliği, Tunus’tan yola çıktığı değerlendirilen ve yola çıktıktan sonra batan iki mülteci teknesine ilişkin açıklamasında, ölen iki mülteciden birinin bir kadın, diğerinin ise bir çocuk olduğu bilgisini paylaştı. İtalya’nın Ansa haber ajanı, hayatını kaybeden iki mültecinin Fildişi Sahili’nden bir anne ile 1 yaşındaki çocuğu olduğunu yazdı.





30 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ansa’nın haberine göre, kazadan sağ kurtulan mülteciler, teknelerden birinin 48, diğerinin 42 kişi taşıdığını söyledi. Ölenlerin cesetleri adanın 23 deniz mili açıklarında bulundu. Son günlerce İtalya Sahil Güvenlik ekipleri ve bölgede faaliyet gösteren STK’ler tarafından Lampedusa’ya 2 binin üzerinde mülteci getirildiği bilgisi paylaşıldı. Batan teknelerde bulunan ve kaybolan 30 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.