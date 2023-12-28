Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan Akşener'e: 'Gün gelir abla kardeşi ile oturur, bu meseleler halledilir' /28 Aralık 2023 22:06

İmamoğlu'ndan Akşener'e: 'Gün gelir abla kardeşi ile oturur, bu meseleler halledilir'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine yönelik sözlerine yanıt verid.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"(Özgür Özel'e yönelik provokasyon) Sanki hükümet yok bu ülkede, hükümet muhalefete dönüşüyor. Birileri vatan haini ilan ediliyor. Terörün artmasının sorumlusu hükümet ve sayın Cumhurbaşkanıdır. Hesap vermesi gereken kişi o. Bu tür saldırılar vatandaş girişimi değil, organize işler. Her seçim öncesi oynanan basit oyunlar.

CAN ATALAY AÇIKLAMASI

Can Atalay acilen TBMM'deki koltuğuna oturmalıdır. Türkiye'deki demokrasiyi, anayasal hakları sınıfta bırakıyorsunuz. Dünyaya karşı rezil oluyoruz. Türkiye'deki demokrasiyi, anayasal hakları sınıfta bırakıyorsunuz. Sırası geldiğinde bir başka ülkenin talimatıyla hapisten birini serbest bırakıp uçağa bindirip ülkesine yollayabiliyorsunuz.

AKŞENER'E YANIT

Hiçbir şekilde üstüme almadım. Beni ilgilendiren sözler yok. Bazen beni hedef aldığı sözler olabilir. Üzülürüm. Sözler söylenebilir. Ben bazı hukukları önemsiyorum. Abla kardeş hukukundan bahsederler. O hukuku kuran başka şeyler vardır. Gün gelir abla kardeşi ile oturur, bu meseleler halledilir.

Çok sert söylemler, rota değişimi bir parti için normaldir ama bunun muhatabı biz değiliz.

(Akşener ile aranız bozuk mu?) Benim böyle bir bilgim yok. Kendisiyle en son çok samimi bir sohbetimiz oldu. Sayın Özgür Özel’in kendisini ziyaret etmeden önce Genel Başkanı’mın da bilgisiyle kendisini arayıp yarım saate yakın bir telefon sohbetimiz oldu. ‘Her zaman buradayım’ dedim. Nezakette, saygıda asla kusur etmem. Bazı sözler beni incitmiştir. Abla kardeş bir gün çözeriz onu.

AKP'NİN İSTANBUL ADAYI

Tevfik Göksu zor bir görev üstlendi hem Esenler'i yönet hem Ekrem İmamoğlu'ndan sorumlu Meclis üyesi ol zor bir işti."
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