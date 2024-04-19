Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı' sorusuna dikkat çeken cevap /19 Nisan 2024 19:19

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı' sorusuna dikkat çeken cevap

Ekrem İmamoğlu, “Gelecek seçimde CHP’nin adayı olacak mısınız?” sorusunu cevapladı. İmamoğlu'nun verdiği cevap dikkat çekerken, akıllara CHP Lideri Özel'in İmamoğlu ve Yavaş'ı kastederek "Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak" sözleri geldi.

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İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna cevap verdi.

VoA Türkçe’den Hilmi Hacaloğlu’nun aktardığına göre, Çek Cumhuriyeti’nden gelen bir gazeteci, Ekrem İmamoğlu'nun Feshane’deki uluslararası basınla bir araya geldiği etkinlikte İmamoğlu'na “Gelecek seçimde CHP’nin adayı olacak mısınız?” sorusunu yöneltti.

İmamoğlu, cevaben şunları söyledi:

“Sizin gibi basın temsilcilerinin bu soruyu soracağını biliyordum. Bir önceki seçimden hemen sonra sizin gibi, ülkemize gelmiş basın mensubuna verdiğim cevabı vermemeyi ilke edindim. O da ‘Allah bilir’di. O cevabı bile vermiyorum. İşimin fakındayım. Mesele tekil kişi değil. Meseleye bütünlükçü bakan güçlü kadronun içinde olmanın gururunu taşıyorum. Biz iyi uygulamalarla demokrat anlayışın, sosyal demokrat yapının Türkiye’nin genelinde de hâkim olacağı süreci hep birlikte hayal ediyoruz. Bu yolda hep birlikte yürüyoruz.”

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Sabah’a röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birinin gelecekte cumhurbaşkanı olabileceğini söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Teknik direktör, ‘Penaltıyı ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır. Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak."
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