Samanyolu Haber /Dünya / Çöldeki kabusun bilançosu belli oldu: 24 ölü /19 Nisan 2024 19:14

Çöldeki kabusun bilançosu belli oldu: 24 ölü

Körfez bölgesinde yaşanan şiddetli yağışlarda bilanço belli oldu. Umman’da 20 kişi, BAE’de 4 kişi hayatını kaybetti. Fırtınanın üzerinden günler geçmesine rağmen hala evlerinde mahsur kalan kişilerin olduğu bildirildi.

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Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bahreyn ve Yemen'de hayatı olumsuz etkiledi.

Sıcak ve kurak iklimin hakim olduğu coğrafyada altyapı sistemlerinin şiddetli yağışlara hazır olmaması nedeniyle birçok yerde su baskınları yaşandı.

Fırtına ilk olarak hafta sonu Umman’ı vurdu ve 20 kişi hayatını kaybetti.

Daha sonra BAE, son 75 yıl içerisindeki rekor yağışı aldı.

BAE’li yetkililer, iki Filipinli kadın ile bir erkeğin sel sırasında araçları içerisinde öldüğünü açıkladı. 70 yaşlarındaki bir BAE vatandaşı da aracının sular altında kalmasıyla hayatını kaybetti.

Dünyanın en yoğun havalimanlarından birisi olan ve Orta Doğu’nun seyahat merkezi olarak görülen Dubai’de havalimanı fırtınadan sonra üç gün boyunca birikmiş suyu temizlemeye çalıştı.

Dubai Uluslararası Havalimanı’nda fırtınanın ardından yaklaşık bin 500 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

BAE’nin en kalabalık emirliği olan Dubai’yi başkent Abu Dabi’ye bağlayan ana yol bugün de kısmen kapalı olarak kaldı. Alternatif rotalarda ise nispeten çekilmiş olan sular içerisinde terk edilmiş arabalar görüldü.

Yerel basın BAE’nin kuzeyinde insanların hâlâ evlerinde mahsur kaldığını, iş yerlerinde hasarın büyük olduğunu yazdı.

Bilim insanları, BAE ve Umman'daki yağmurlar gibi giderek yaygınlaşan aşırı hava olaylarını insan kaynaklı küresel ısınmaya bağlıyor.
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