İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu tweeti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin düzenlenen ve Meclis'e gönderilen fezlekeye ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi’ni susturamadı, susturamayacak." ifadelerini kullandı.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu CHP ve HDP’li milletvekilleri hakkında düzenlenen 10 fezleke Meclis Başkanlığına sunulmuştu.





Fezlekeye tepki gösteren Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:





"CHP Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili fezlekenin TBMM gündemine gelmesi dahi demokrasimiz adına yüz kızartıcıdır. Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi’ni susturamadı, susturamayacak. #HodriMeydan"



