İmamoğlu'ndan 'Saray'a giden CHP'li' açıklaması

Muharrem İnce'nin Beştepe'ye gidip Erdoğan'la görüşmesi iddiası gündemdeki yerini korumaya devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.







İmamoğlu yaptığı açıklamada "CHP şu anda yerel anlamda mahalle seçimlerini yapıyor, ilçe seçimlerini yapacak. Kurultaya gidecek. Partimiz en düzgün, en başarılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. Halkına hizmet etmek zorundadır, Türkiye’nin birleştirici gücü olmak zorundadır. Bu konuda da yol almaktadır. Diğer konular da benim ilgimin dışındadır" ifadelerini kullandı.