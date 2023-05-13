Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun Pendik mitingine katılan gençlere saldırı /13 Mayıs 2023 19:57

İmamoğlu'nun Pendik mitingine katılan gençlere saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Pendik’teki mitinginden ayrılan gençlere, bir grup saldırdı. Bir kişi hastaneye kaldırılırken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saldıran grubun AKP'li olduğunu ileri sürdü.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Pendik’te miting düzenledi. Mitinge katılan bir grup genç, alandan ayrılırken AKP’li olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Çok sayıda kişi yaralanırken bir kişi, Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hastaneye kaldırılan kişiyi arayarak geçmiş olsun dileğini iletti. Olaya sosyal medya hesabından da tepki gösteren Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

“Pendik’teki coşkuyu görünce kaybedeceklerini görüp AKP irtibat bürosundan çıkarak gençlerimize saldıranlar! Bilin ki o gençlerimize attığınız her yumruğun hesabını hukuk karşısında öyle bir soracağım ki… Gençlerimizin güçleri yetmediği için değil, provokasyonunuza gelmeme adına efendilik ettiğini de asla unutmayın!”
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