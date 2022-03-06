IMF: Savaşın dünya ekonomisine etkisi ağır olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna’daki savaşın halihazırda enerji ve tahıl fiyatlarını yükselttiğini söyledi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın başkanlık ettiği yönetim kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, “Devam eden savaş ve ilgili yaptırımların küresel ekonomi üzerinde de ciddi bir etkisi olacak” denildi.







“Durum fazlasıyla değişken ve gelecek tahmini olağanüstü belirsizliğe sahip olsa da ekonomik sonuçlar bu haliyle bile çok ciddi” uyarısında bulunan IMF, krizin fiyat baskılarının zaten yüksek olduğu bir zamanda enflasyon ve ekonomik faaliyet üzerinde olumsuz bir şok yarattığına dikkat çekti.





Fiyat şoklarının dünya çapında hissedileceği belirtilen açıklamada, yetkililerin, gıda ve yakıt giderlerinin daha yüksek olduğu yoksul hanelere mali destek sağlaması gerektiği ve savaşın tırmanması durumunda ekonomik zararın artacağı uyarıları yer aldı.





ABD, Avrupa ve diğer ülkelerce Rusya’ya uygulanan kapsamlı yaptırımlar için de açıklamada “küresel ekonomi ve mali piyasalar üzerinde önemli bir etkisi olacak ve diğer ülkelere önemli ölçüde yayılacak” ifadeleri kullanıldı.





BM RAPORU: KÜRESEL GIDA FİYATLARI ŞUBAT’TA REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de küresel gıda fiyatlarının bitkisel yağlar ve süt ürünleri öncülüğünde şubatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.





FAO’dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 3,9 (5,3 puan) artış göstererek ortalama 140,7 puan oldu.





Artış oranı geçen yılın şubat ayına göre ise 24,1 puan (yüzde 20,7) olarak gerçekleşti.





Böylece endeks, söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.





Küresel gıda fiyatlarının süt ürünleri ve bitkisel yağlar kaynaklı olarak artış göstermesi dikkati çekti.





Tahıl Fiyat Endeksi, yükselen buğday ve mısır fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 2, yıllık ise yüzde 14,8 artış gösterdi.





Söz konusu artışta, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya’nın savaşta olmasının buğday ve mısır ihracatını kısıtlayacağı endişesi etkili oldu.





Ukrayna ve Rusya, küresel ayçiçek yağı ihracatının yaklaşık yüzde 80’ini gerçekleştiriyor.





SAVAŞ EKMEĞİ DAHA PAHALI HALE GETİRİYOR

Bu arada Avrupa’nın “tahıl ambarı” olarak bilinen Ukrayna’nın Rusya tarafından saldırıya uğraması, buğday fiyatlarını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarırken, bu durumun küresel çapta ekmek, makarna ve bisküvi gibi ürünlerin fiyatını artırması bekleniyor.





Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesiyle tarımsal emtia fiyatlarındaki yükseliş ivme kazanırken, artan fiyatlar küresel gıda enflasyonu için yukarı yönlü risk oluşturuyor.





14 yılın zirvesindeki buğday fiyatlarının ekmeğin maliyetini artırması bekleniyor.





Chicago Borsası’nda (CBOT) buğday fiyatları kile başına 4 Mart’ta 12,09 dolarla 2008’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.





Böylece en temel gıda maddelerinden biri olan buğday fiyatları hafta boyunca yüzde 40’tan fazla artış gösterdi.