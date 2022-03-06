Trump: Uçaklarımıza Çin bayrağı asıp Rusya’yı bombalamalıyız

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi’ne bağış yapan kişilerle dün akşam New Orleans’ta yaptığı görüşmede ilginç bir tavsiyede bulundu.







Washington Post’ta görev yapan gazeteci Josh Dawsey’nin aktardığına göre Trump, Rusya-Ukrayna savaşına dair şöyle bir hamle önerdi:





“F-22 uçaklarımızın üzerine Çin bayrağı asıp Rusya’yı ağır şekilde bombalamalıyız. Bunun ardından ‘Biz yapmadık, Çin yaptı’ demeliyiz. Daha sonra bunlar birbirleriyle kavga etmeye başlar. Biz de arkamıza yaslanıp izleriz.”





Trump ayrıca NATO’yu ‘kağıttan kaplan’ diye niteledi.





Dawsey’nin konu hakkında Twitter’da yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Trump’ın sık sık aleyhinde konuştuğu ABD Temsilciler Meclisi’nin ilk başörtülü üyesi Demokrat Ilhan Omar şu ifadeleri kullandı:





“Çin’in, F-22 uçaklarımıza erişimi olabileceğine inanacak kadar aptal birinin olduğunu hayal edin. Şimdi de o kişinin eski Amerikan başkanı ve başkomutanı olduğunu hayal edin.”





“PUTİN’E ‘MOSKOVA’YI VURURUZ’ DEDİM”

Trump, golfçü John Daly’yle perşembe yaptığı telefon görüşmesinde de çarpıcı bir açıklama yapmıştı. 75 yaşındaki isim, Putin için “Herkes, ‘O bir nükleer güç’ diyor. Sanki ondan korkuyorlar” demişti.





Putin’le arkadaş olduğunu söyleyen Trump, “Onunla çok iyi anlaşıyordum. ‘Vladimir bunu yaparsan, Moskova’yı vururuz. Moskova’yı vuracağız’ demiştim” ifadelerini kullandı ve ekledi: “Putin buna biraz inandı, yüzde 5-10 gibi. Tüm ihtiyacın olan da bu.”