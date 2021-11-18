"İnadının her bir ferde 1 saatteki maliyeti 3 bin lira, mutlu musun Erdoğan?"

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından bir açıklama da Akşener’den geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine 1 saatteki maliyeti 3000 lira oldu. Mutlu musun Sayın @RTErdogan?” dedi.













NE OLMUŞTU?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Hâlâ kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın ben faizi savunanla beraber olmam, olamam.” sözlerinin akabinde Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 16’dan yüzde 15’e indirdi.





FAİZLER 100 BAZ PUAN İNDİRİLDİ





TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 15’e düşürdü.





TCMB böylece art arda üç toplantıda 400 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.