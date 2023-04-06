Samanyolu Haber /Gündem / İnce ve Kılıçdaroğlu arasında 'teklif' polemiği /06 Nisan 2023 01:42

İnce ve Kılıçdaroğlu arasında 'teklif' polemiği

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sayın İnce'ye bir teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem ama bana göre üzerimize düşeni yaptık" sözlerine yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Muharrem İnce hakkında açıklamalarda bulunmuş; Kılıçdaroğlu, "Sayın İnce'ye bir teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem ama bana göre üzerimize düşeni yaptık" ifadelerini kullanmıştı. 

İNCE'DEN YANIT 
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Muharrem İnce'den yanıt  geldi. 

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk" diyen İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.
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