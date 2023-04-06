Samanyolu Haber /Dünya / NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya ve Çin boş vaatlerde bulunuyor /06 Nisan 2023 00:41

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya ve Çin boş vaatlerde bulunuyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandıracağı duyurusunun, Çin ve Rusya tarafından günler önce yapılan ortak açıklamanın "boş vaatlerden" ibaret olduğunu gösterdiğini söyledi.

SHABER3.COM

NATO'nun Brüksel'deki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus açıklamasının, Rusya ve Çin'in kendi ülke sınırları dışına nükleer silah konuşlandırmayacaklarını ilan etmelerinden günler sonra geldiğini ifade etti.

NATO lideri bu tür açıklamaların "boş vaatler olduğunu ve Rusya'nın ne yaptığını yakından izlememiz gerektiğini" gösterdiğini belirtti.

Stoltenberg ayrıca, NATO'nun Putin'in açıklaması sonrası denilenin yapıldığına dair bir işaret görmediğini aktardı.

Rusya'nın Çin'e giderek daha bağımlı hale geldiğini söyleyen Stoltenberg, bunun kısmen Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya uygulanan uluslararası yaptırımların bir sonucu olduğunu söyledi ve "Çin ile ticaret Rusya için daha da önemli hale geldi." dedi.

Stoltenberg basın toplantısında ayrıca geçtiğimiz hafta Rusya'da gözaltına alınan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in serbest bırakılması çağrısını da yineledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya ve Çin boş vaatlerde... Sonraki Haber >>

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

Bakan'a açılış şoku: Boş meydana konuştu

Bakan'a açılış şoku: Boş meydana konuştu

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı

Mescid-i Aksa'da büyük gerginlik

Mescid-i Aksa'da büyük gerginlik

Nebati yine olay oldu

Nebati yine olay oldu

Olmayan dairelerde sahte seçmenler

Olmayan dairelerde sahte seçmenler

Bakana meydan dayağı attılar

Bakana meydan dayağı attılar

New York'ta tarihi gün

New York'ta tarihi gün
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:00:22