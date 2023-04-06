NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya ve Çin boş vaatlerde bulunuyor

NATO'nun Brüksel'deki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus açıklamasının, Rusya ve Çin'in kendi ülke sınırları dışına nükleer silah konuşlandırmayacaklarını ilan etmelerinden günler sonra geldiğini ifade etti.



NATO lideri bu tür açıklamaların "boş vaatler olduğunu ve Rusya'nın ne yaptığını yakından izlememiz gerektiğini" gösterdiğini belirtti.



Stoltenberg ayrıca, NATO'nun Putin'in açıklaması sonrası denilenin yapıldığına dair bir işaret görmediğini aktardı.



Rusya'nın Çin'e giderek daha bağımlı hale geldiğini söyleyen Stoltenberg, bunun kısmen Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya uygulanan uluslararası yaptırımların bir sonucu olduğunu söyledi ve "Çin ile ticaret Rusya için daha da önemli hale geldi." dedi.



Stoltenberg basın toplantısında ayrıca geçtiğimiz hafta Rusya'da gözaltına alınan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in serbest bırakılması çağrısını da yineledi.