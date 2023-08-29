İnce'den muhalefete ittifak çağrısı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinin ardından en kapsamlı basın toplantısını düzenledi.







İnce, partisinin iki belediye başkan adayını da açıkladı.





14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine önce 100 bin imzaya ulaşarak katılmaya hak kazanan İnce, daha sonradan seçimlerden çekildiğini açıklamıştı. İnce, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamasında da “Oylama sonucunda Memleket Partisi olarak yerel seçimlerde yarışma kararı aldık, yarışacağız” diye konuştu.





Türkiye’nin pek çok sorunu olduğunu ancak iki sorunun AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaratıldığın açıklayan İnce, “Bir mülteci sorunu, iki barınma sorunu. İnsanlar barınacak ev bulamıyor. Dün nas vardı bugün nas yok. Bu kardeşiniz iktidardayken faiz yükselmez diyordu, faizler arttı. İnsanlara imar barışı vaadi verdiler, insanların hem paralarını hem canını aldılar. Bilim insanları bas bas İstanbul depremi diye bağırırken 25 yıldır hiçbir önlem almadılar. Doları 21 yıl önce 1,5 liradan aldılar 30 liraya yaklaştırdılar” ifadelerini kullandı.





Türkiye’nin üzerinde büyük bir oyunun olduğunu savunan İnce, “Türkiye üzerinde büyük bir oyun vardı. Üçüncü yol olur dedik bizi bölücü ilan ettiler. Tayyip’in adamı dediler. Milyon dolarlık sahte dekontları paylaştılar. Anketler, televizyonlar yalan söyledi” ifadelerini kullandı ve şöyle sözlerini sürdürdü: “Yüzde 1 oyu olmayan partilere 39 milletvekilliği verildi. İki belediye başkanı kazanıyoruz diye şehirlerine hizmet etmedi. Tencere ilk kez iktidarı devirememiştir” diye konuştu.





Muhalefet partilerine ittifak çağrısında bulunan İnce, "Gelin ittifak kuralım. Bir genel başkanın herkese milletvekilliği dağıttığı değil, üyelerin söz sahibi olduğu bir ittifak kuralım. Tüzükle yapalım bunu. Bunu yaparsak 400 bin dolara vatandaşlık sattırmayız. Otoriterleşen tek adam rejiminden kurtulmanın yolu önce partilerde demokrasidir.





CHP, İYİ Parti, Millet İttifakı ve dışarıda kalanlara, Zafer Partisi'ne sesleniyorum. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu, genel başkanların diktatör olmadığı bir ittifak kuralım. Gelin Türkiye'nin önünü açalım” dedi.





PARTİSİNİN İKİ ADAYINI AÇIKLADI

İnce, yerel seçimlerde 81 ilde aday gösterip göstermeyecekleri konusunun belirsiz olduğunun altını çizerek, partisinin iki belediye başkanının da isimlerini açıkladı. İnce, konuya ilişkin şunları söyledi:





“Nazilli Belediye Başkanımız Ali Çetinkaya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mahir Bakan olacak.”