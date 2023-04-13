İnce'nin partisinde peş peşe şok istifalar

Edirne’de Memleket Partisi milletvekili adayları, sıralama yapılırken adaletsiz davranıldığını öne sürerek milletvekili adaylıklarından ayrıldıklarını açıkladı.







İkinci sıradan aday gösterilen Oktay Bozkurt, el yazısıyla yazdığı yazıyı partinin mesajlaşma grubuna göndererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.





Bozkurt, "Memleket Partisi Genel Merkezi’ne, özel sebeplerimden dolayı 28. dönem Edirne milletvekili adaylığımdan çekiliyorum. Gereğinin bilgilerinize arz ederim" yazılı 10 Nisan 2023 tarihli bir dilekçeyi kendi el yazısı ve imzası ile hazırlayarak, partililerin yer aldığı Whatsapp grubuna gönderdi.





Memleket Partisi'nin kurucuları arasında yer alan ve Memleket Partisi'nden istifa eden Gaye Usluer de CHP'ye geri dönmüştü.