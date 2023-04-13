Samanyolu Haber /Gündem / Meydan meydan imar affıyla övünen Erdoğan: "Affedilemez suçlar arasına alacağız" /13 Nisan 2023 08:34

Meydan meydan imar affıyla övünen Erdoğan: "Affedilemez suçlar arasına alacağız"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında, özellikle deprem sonrası yoğun eleştirilerin olduğu 'imar affı' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, miting ve meydanlarda 'sorun çözücü' olarak nitelendirdiği imar affını yeni dönemde 'affedilemez suçlar' arasına alacağını belirterek "Bu işin affı maffı olmaz" dedi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem felaketinde 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken on binlerce ev ise yerle bir oldu. Depremlerin ardından ise AKP döneminde çıkartılan imar affı düzenlemeleri tartışmalara neden oldu.

Katıldığı ortak canlı yayında imar barışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Aynı şekilde İmar affı diyorsunuz. Bu konuyla ilgili parlamentoyla ilgili, Anayasa'nın aklımda kaldığı kadarıyla 50. maddesi olsa gerek, bunların içerisinde katalog suçlar var. O da yerini alacak. Biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu için affı maffı olmaz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN 'İMAR AFFI' ARŞİVİ ORTAYA ÇIKTI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan'ın söz konusu ifadelerinin ardından 'imar affı' arşivi ortaya çıktı. Daha önce miting ve meydanlarda 'sorun çözücü' olarak nitelendirdiği imar affını yeni dönemde 'affedilemez suçlar' arasına alacağını söyleyen Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'ta yaptığı bir açıklama ise sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Erdoğan'ın söz konusu açıklamasında “İmar Barışı ile 144 bin 556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük” dediği görüldü.

HATAY'DA DA 'İMAR AFFI'
Erdoğan'ın yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da yaptığı mitingde kullandığı ifadeler de gündem oldu. Seçim çalışmaları kapsamında 24 Şubat 2019’da Hatay’da miting düzenleyen Erdoğan, şunları kaydetmişti:

“Hatay’da 8 bin konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla, toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük…”

İMAR BARIŞI...
İmar barışı, her türlü denetimden uzak şekilde yapılmış, ruhsata ve imara aykırı yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmesi ile devlet ve kaçak yapı sahibi yurttaş arasında uzlaşma anlamına geliyor. Seçim dönemlerinde “imar affı”, “imar barışı” adıyla hızlıca yapılan bu uzlaşmalarda depreme dayanıklılığı ölçülmeyen çok sayıda kaçak yapı da kayıt altına alınmış oluyor.

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