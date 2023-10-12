İncirlik iddiası Akşener ile Milli Savunma Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi

ABD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürdüğünü açıklamış Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise bir SİHA'nın 'kaybedildiğini' duyurmuştu.







İYİ Parti lideri Meral Akşener, söz konusu duruma ilişkin Türk SİHA'sını düşürmek için İncirlik Üssü'nden havalandığına dair iddialar bulunduğuna işaret etmişti. Akşener “Bu vahim iddia doğru olsun ya da olmasın; buradan açıkça ilan etmek istiyorum; Eğer Amerikan devleti, Türkiye’nin bu coğrafyadaki varlığından rahatsızsa, derhal Türk topraklarında bulunan, İncirlik Üssü’nü de boşaltmalıdır. Biz de bilelim kim dost, kim düşman, kim müttefik" ifadelerini kullanmıştı.





Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığı iddiaları tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil. Uçak Ürdün’den kalktı."