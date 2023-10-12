3 şirketi sahte çıktı: MASAK raporundan yeni detay

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Dilan Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi.







Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK'ın hazırladığı rapordan yeni detaylarına ulaşıldı. Dilan Polat'ın sahibi olduğu Rise and Shine Kozmetik şirketi sahte belge düzenledi. Üç şirketin ise naylon faturalar keserek vergi kaçırma amacı güttüğü tespit edildi. İşte günlerdir konuşulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın şirketleri hakkında hazırlanan usulsüzlüklerle dolu MASAK raporunun detayları...







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da arasında bulunduğu 8 kişi ve 16 şirket hakkında MASAK'ın hazırladığı raporun yeni ayrıntıları ortaya çıktı. 500 milyon liranın üzerinde satış yaptığı saptanan Polat'a bağlı kuruluşların, mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu.







MASAK, bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu saptadı.







Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, rapora göre Dilan Polat'ın ortak ve ilişkili olduğu 5 şirket, bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulundu. MASAK'ın sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındırdığını tespit ettiği 3 şirketin kayıtlarına ulaşıldı.







Beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve 3'ü de tasfiye halinde olan bu şirketlerden ilki Byzgun Güzellik Kozmetik şirketiydi. MASAK raporunda, şirketin 5 kanuni temsilcisinin başında gelen Beyza Nur Gün'ün bir dönem Gün Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik şirketinde çalıştığı ve bağımsız denetim şirketinin ortağıyla aynı soyada sahip olmasının dikkat çektiği vurgulandı.







Byzgun şirketinin vadesi gelmiş borçlarını ödemeyerek, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediği, kurulduğu günden bu yana, herhangi bir şekilde nakit veya transfer olmak üzere herhangi bir bankacılık işlemi de gerçekleştirmediği kaydedildi. Raporda, "Şirketin hiç çalışanının olmaması, borçlarını ödememesi, bankacılık işlemi gerçekleştirmemesi göz önüne alındığında, şirketin satış olarak bildirdiği tutarların gerçek olmadığı değerlendirilmektedir" denildi.







MASAK raporunda, Polat ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği görüşüne yer verdi.







Polat'ın sahibi, ortağı olduğu şirketler arasında bulunan Rise and Shine Kozmetik Şirketi'nin, sahte belge düzenlediği saptandı.





Tespitin gerekçesi olarak ise şirket ortağı olan Polat'ın dayısının eşi Nilgül Yılmaz'ın ortak olduğu diğer şirket Kuzey Aksesuar Tekstil'in, sahte belge düzenleme ve defter belge ibraz etmeyen bir şirket olduğu gösterildi. Ayrıca Yılmaz hakkında, defter belge ibraz etmemesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da diğer bilgiler arasında yer aldı.







ŞİRKETTE ÇALIŞAN YOK BORÇLARI ÖDENMEMİŞ



3 şirket arasında yer alan bir diğer şirket olan Fekpen Plastik Gıda'nın da tıpkı 'Byzgun' şirketi gibi, borçlarını ödemediği, bankacılık işlemi gerçekleştirmediği, çalışanının olmadığı kaydedildi. 3'üncü şirket Tekbaşer Metal ve Sanayi Şirketi'nin de borçlarını ödemediği, şirket çalışanının bulunmadığı, şirketin ayrıca yabancı uyruklu 'Mashkhurbek Mamadaliev' isimli şirket yönetebilecek profilde olmadığı değerlendirilen kişiye devredildiği kaydedildi.







Bu devir işleminden sonra yüksek tutarlı satışların bildirilmeye başlandığı, şirketin satış olarak bildirdiği tutarların gerçek olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.







MASAK RAPORU



Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi ve 16 şirket hakkında MASAK'ın hazırladığı raporun bir bölümü geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında rapor hazırladı. Rapora göre, Polat'la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu.







MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.







Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat'a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi.







MASAK, bunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. MASAK'ın savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.







Mali Suçları Araştırma Kurulu, son günlerde hakkında, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi hakkında rapor hazırladı.







İddialar arasında en çarpıcı olan, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini akladıkları iddiası oldu. MASAK'ın mercek altına aldığı isimler arasında, Dilan Polat, Polat'ın eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi yer aldı.







16 ŞİRKETLERİ VAR



Araştırmaya göre Dilan Polat ve 7 kişinin sahibi ve ortağı olduğu, güzellik kozmetik sanayi, estetik ve sağlık hizmetleri, mühendislik, inşaat, mücevherat alanlarında toplam 16 şirket bulunuyor. Polat'ın güzellik merkezinin 46 ilde faaliyet gösterdiği vurgulanan raporda, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve online ticaret siteleri üzerinden satışlarının yapıldığı kaydedildi.







500 MİLYONDAN FAZLASI İNTERNET SATIŞLARINDAN KAYNAKLI ÖDEMELER







İlişkili şirketler hesaplarına gelen para transferlerinin 500 milyon liradan fazla kısmının bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleri ile internet satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu belirlendi. Raporda, inceleme konusu şirketlerin gelirlerinin çok büyük kısmının, internet üzerinden mal satın alan kişilerin kredi kartı ile yaptığı harcamalardan oluştuğu belirtildi.





NAKİT ÇEKTİLER, ENGİN POLAT'IN HESABINA YATIRDILAR



Tespitlere göre, söz konusu şirketlerde toplanan tutarların büyük bir kısmı, Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekildi. Nakit çekilen tutarların neredeyse tamamı yine aynı kişilerce hemen hemen aynı gün içerisinde ya Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın şahsi banka hesabına ya da Engin Polat'ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi şirketinin banka hesaplarına nakit yatırıldı. Bu şekilde nakit yatırma ve çekmeye konu tutar yaklaşık 250 milyon lira.







LÜKS ARAÇ VE GAYRİMENKUL ALDILAR



Engin Polat ve Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve şirketinin hesaplarında nakit yatırma ile biriken tutarların taşınmaz araç alımına yönlendirildiği belirtildi.







ÇALIŞANI OLMAYAN ŞİRKETLER...200 MİLYON LİRADAN FAZLA ŞÜPHELİ MAL ALIŞLAR



Raporda, Elektronik ticaret ile satış yapan ve gelir elde eden bu şirketlerin mal alışlarına bakıldığında, mal alışlarının büyük bir kısmı yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildi.







Rapora göre, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu, sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının da 200 milyondan fazla olduğu vurgulandı.







"PARA AKLAMA SUÇUNU OLUŞTURABİLİR"



Dilan Polat'ın ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belgeler kullanılıyor olabileceği değerlendirildi.







Elde edilen hasılatın, nakit olarak çekilip kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat'a ait Milda Gayrimenkul'e bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp, lüks araç ve gayrimenkul alınmasının, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği kaydedildi.







TEDBİR KARARI SAVCILIKTA... BANKACILIK İŞLEMLERİ ASKIYA ALINSIN TALEBİ



MASAK, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın varlıklarına tedbir uygulanması kararını savcılığa bıraktı. Ancak Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret'in bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki işlemlerinin askıya alınmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.









