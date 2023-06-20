Samanyolu Haber /Gündem / ‘İneğe içki’ videosuyla tepki toplayan kişi ‘uyuşturucu bulundurmaktan’ tutuklandı /20 Haziran 2023 21:29

‘İneğe içki’ videosuyla tepki toplayan kişi ‘uyuşturucu bulundurmaktan’ tutuklandı

Mersin’de ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan çiftlik çalışanı B.D., “Uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenip gözaltına alındı. B.D., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

SHABER3.COM

TR724'te yer alan habere göre ineğe içki şişesi içerisinde sıvı verilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Görüntüdeki çiftlik çalışanı B.D., ineğe içki vermediğini ilaç verdiğini belirterek yanlış anlaşıldığını anlatan yeni görüntü yayınladı.

Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini ileri sürdü.

B.D.’nin “Uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri görüntüler üzerine, “hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında “bir canlıya gerekli bir sebep olmaksızın alkol veya alkollü madde yedirme ya da içirme” maddesinden de 4 bin 554 lira idari para cezası kesti.

‘Uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenip gözaltına alınan B.D., tutuklandı.

VİDEOYU PAYLAŞAN KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Görüntüyü çekip, sosyal medya hesabında paylaşan çiftliğin sahibinin oğlu K.E. de gözaltına alındı. K.E., ifadesinin ardından serbest kaldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘İneğe içki’ videosuyla tepki toplayan kişi ‘uyuşturucu... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:39:51