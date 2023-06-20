‘İneğe içki’ videosuyla tepki toplayan kişi ‘uyuşturucu bulundurmaktan’ tutuklandı

TR724'te yer alan habere göre ineğe içki şişesi içerisinde sıvı verilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.



Görüntüdeki çiftlik çalışanı B.D., ineğe içki vermediğini ilaç verdiğini belirterek yanlış anlaşıldığını anlatan yeni görüntü yayınladı.



Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini ileri sürdü.



B.D.’nin “Uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı.



TUTUKLANDI



Polis ekipleri görüntüler üzerine, “hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında “bir canlıya gerekli bir sebep olmaksızın alkol veya alkollü madde yedirme ya da içirme” maddesinden de 4 bin 554 lira idari para cezası kesti.



‘Uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenip gözaltına alınan B.D., tutuklandı.



VİDEOYU PAYLAŞAN KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI



Görüntüyü çekip, sosyal medya hesabında paylaşan çiftliğin sahibinin oğlu K.E. de gözaltına alındı. K.E., ifadesinin ardından serbest kaldı.