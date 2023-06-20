Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’den kaçış hızlandı: 6 ayda 26 bin iltica başvurusu /20 Haziran 2023 21:35

Türkiye’den kaçış hızlandı: 6 ayda 26 bin iltica başvurusu

Türkiye, Avrupa ülkelerine 778 bin 409 vize başvurusuyla ilk sırada yer alırken, bu ülkelere yapılan iltica başvurularında da Suriye, Afganistan, Venezuela ve Kolombiya’dan sonra beşinci sırada yer aldı.

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BOLDMEDYA'da yer alan habere göre bu yılın ilk altı ayında 26 binden fazla Türk vatandaşı, Avrupa ülkelerine iltica başvurusu yaptı. Türkiye, AB’ye yapılan iltica başvurularında Suriye, Afganistan, Venezuela ve Kolombiya’dan sonra beşinci sırada yer aldı.

Gazete Pencere’de yer alan habere göre, 2022 yılında AB ve Schengen ülkelerinin konsoloslukları, dünya genelinde 7,5 milyondan fazla kısa dönemli vize başvurusu aldı. Türkiye’den 778 bin 409 kısa dönemli vize başvurusunun yapıldığı belirtildi, bu sayının 2021 yılında 271 bin 997 olduğu anımsatıldı.

Türkiye vize başvurularında birinci sırada yer alıyor. Türkiye’yi Rusya ve Hindistan takip ediyor.

Türkiye’den Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularında ret oranının yüzde 15,37 olduğu kaydedilirken dünya ortalamasının yüzde 17,9 olduğu belirtildi. 2021 yılında yüzde 16,9 olan ret oranında, 2022’ye kıyasla yüzde 10 azalma söz konusu.

Çoklu giriş vizesi alan ülkeler arasında Türkiye’nin yüzde 78,1 ile birinci sırada yer aldığı, dünya genelinde bu oranın yaklaşık yüzde 58 olduğu bilgisi edinildi. Sürecin uzun sürdüğü belirtilirken bunun nedeninin, “başvuruların yalnızca 1 yıl içinde 3 katına çıkması, hatalı başvurular ve benzeri sebepler” olduğu kaydedildi.

2023 yılının başından bu yana 26 binden fazla Türk vatandaşının Avrupa’ya iltica başvurusunda bulunduğu; Türkiye’nin 2023 yılında AB’ye yapılan iltica başvurularında Suriye, Afganistan, Venezüella ve Kolombiya’nın ardından beşinci sırada yer aldığı öğrenildi.
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