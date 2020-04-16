Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz bakandan Çin ile ilgili Koronavirüs açıklaması /16 Nisan 2020 23:51

İngiliz bakandan Çin ile ilgili Koronavirüs açıklaması

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs ile ilgili salgında büyük kayıplar veren İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Raab'tan da bir açıklama geldi. Raab, Çin ile bir ‘hesaplaşma’ olup olmayacağı sorusuna "İşlerin eskisi gibi olmayacağı şüphesiz" cevabını verdiği bildirildi.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, koronavirüs salgınından sonra Çin ile bir ‘hesaplaşma’ olup olmayacağı sorusuna ‘işlerin eskisi gibi olmayacağı şüphesiz, zor soruları sormamız gerek’ diye yanıt verdi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab bugün koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlere dair düzenlediği basın toplantısında virüsün ortaya çıkışı dahil bazı konuların derinlikle araştırılması gerektiğini söyledi.

Pandeminin sona ermesinin ardından Çin ile bir “hesaplaşma” olup olmayacağı şeklindeki soruya yanıt veren Raab “Krizin ardından işlerimizin her zamanki gibi olamayacağı şüphesiz. Bunun nasıl ortaya çıktığı ve daha erken nasıl durdurulmuş olabileceğine dair zor soruları sormamız gerekiyor” dedi.

Raab “Diğer uluslararası ortaklarımızla bu salgının nasıl ortaya çıktığına çok dikkatli bir biçimde bakacağız” diye konuştu.

Raab, koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine vekalet ediyor.
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