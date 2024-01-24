Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz basınından flaş iddia: ‘İncirlik’ten Gazze’ye bomba taşındı’ /24 Ocak 2024 17:01

İngiliz basınından flaş iddia: ‘İncirlik’ten Gazze’ye bomba taşındı’

İncirlik Hava Üssü'nden kalkan bir ABD'ye ait askeri nakliye uçağının İsrail'e mühimmat taşıdığı iddia edildi. Öne sürülen iddiaya göre, İtalya'daki bombaların İncirlik ve Kıbrıs üzerinden İsrail'e taşındığı ifade edildi.

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İngiltere merkezli Declassified UK isimli araştırmacı gazetecilik kuruluşu, ABD'ye ait C-130 askeri nakliye uçağının "İncirlik Hava Üssü'nden Gazze'ye bomba taşınmasına" yardımcı olduğunu öne sürdü.

Uçağın seyahat bilgilerini sosyal medya hesabında paylaşan Declassified UK, "ABD Hava Kuvvetleri bir C-130 Hercules uçağını Türkiye'deki İncirlik üssünden İngiltere'nin Kıbrıs'ta bulunan ve İsrail'e silah tedarikinde kullanılan RAF Akrotiri üssüne gönderdi" ifadesinde bulundu.

"Amerikalılar, Kıbrıs'taki İngiliz üssüne ne bırakıyordu?" sorusu soran Declassified UK, aynı uçak hakkında "önceki gün "İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı F-16 savaş uçaklarına bomba depolayan ABD 31. Mühimmat Filosu'na ev sahipliği yapan İtalya'daki Aviano üssündeydi" dedi.

Declassified UK, "ABD C-130 askeri nakliye uçağı sadece bir saat sonra Türkiye'deki İncirlik'e geri döndü" sözlerini ifadesine ekledi.

Declassified UK daha önce, "RAF tarafından işletilen bir A400M askeri nakliye uçağı Tel Aviv'e iniş yaptı. İngiliz ordusu İsrail'e gönderdiği onlarca uçağın ne taşıdığını açıklamayı reddediyor" paylaşımında bulunmuştu.
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