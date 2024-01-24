Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan isim vermeden MB Başkanına sahip çıktı: Dedikodular üzerinden... /24 Ocak 2024 16:50

Erdoğan isim vermeden MB Başkanına sahip çıktı: Dedikodular üzerinden...

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ortaya atılan iddialar gündemi sarsarken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan, çıkan iddialara imada bulunarak, "Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

Erdoğan, Gaye Erkan hakkında çıkan iddialara imada bulunarak, "Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Merkez Bankası rezervleri artıyor harekete geçiyorlar" diye konuşan Erdoğan şunları kaydetti:
"Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz. Muhalefet ne yaparsa yapsın uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek. Türkiye'nin başarılarından kıvanç duymayı bir kez olsun beceremediler. İlk insanlı uzay misyonumuzu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef alıp kendilerine alan açmaya çalıştılar."

NELER OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar gündemi sarstı.

Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Erkan hakkında babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği iddiaları ortaya atıldı. 

Ardından Erol Erkan’ın bir banka çalışana tokat attığı ayrıca İzmir Özdere'deki Merkez Bankası'na ait kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu. 

Erkan ve ailesi açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve yargı süreci başlattıklarını duyurdu.

GÖRÜŞECEKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Ancak iddiaların ardı arkası kesilmedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hafize Gaye Erkan yaşanan olayların ardından ilk kez bir araya geleceği belirtilmişti.

Erdoğan ile Gaye Erkan'ın yüz yüze gelerek atılan iddialara ilişkin ayrıntılı görüşeceklerini belirtirken üç seçeneğin masada olacağını aktarılmıştı.

İddialar üzerine Erkan’ın ekonomi yönetimine zarar vermemek için istifasını isteyebileceği ve Cumhurbaşkanının bunu işleme koyacağı söylendi. Erdoğan'ın ise hemen karar vermek yerine bir süre bekleyip görev değişikliğini daha sonra yapacağı kaydedildi.

En az ihtimal olarak da Erkan’ın yaptığı yanlışları onarıcı hareketlerden sonra görevinde kalmasına izin verileceği konuşuldu.

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