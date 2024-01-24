Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan ilk yorum: Türkiye'nin İsveç'e NATO onayı vermesi nasıl karşılandı? /24 Ocak 2024 16:46

Rusya'dan ilk yorum: Türkiye'nin İsveç'e NATO onayı vermesi nasıl karşılandı?

Kremlin Sözcüsü Peskov, İsveç'in NATO'ya katılmasının TBMM'de kabul edilmesine ilişkin konuştu.

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Rusya ve Ukrayna arasında savaş çıkmasının ardından NATO'ya katılmak isteyen İsveç'in, ittifaka katılması için TBMM'de yapılan oylamada kabul kararı çıktı. 

TBMM'nin İsveç kararına ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ankara'nın NATO içindeki müttefiklerine karşı yükümlülükleri olduğunu söyledi ve kabul kararını "egemenlik hakkı" olarak yorumladı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, "Türkiye her şeyden önce Kuzey Atlantik İttifakının bir üyesidir" hatırlatmasında bulunan Peskov, "Bu çok açık bir gerçek, [Ankara'nın] bu ittifak konusunda yükümlülükleri ve müzakere süreçleri var" dedi.

Peskov ayrıca, kabul kararına ilişkin "Bu Türkiye'nin egemenlik hakkı kararıdır" diye vurguladı.
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