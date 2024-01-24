Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’nın Ukrayna'ya helikopter verme kararı /24 Ocak 2024 15:19

Almanya’nın Ukrayna'ya helikopter verme kararı

Ukrayna’ya en çok yardım yapan ülkelerden Almanya, Kiev’e Sea King askeri helikopterler vereceğini duyurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın Ramstein formatında savunulmasına ilişkin temas grubunun çevrimiçi toplantısında yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya altı adet çok amaçlı Sea King helikopteri tedarik edeceğini söyledi.

Pistorius, Almanya'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin keşif yapmasına ve yaralıları nakletmesine yardımcı olacak 6 adet çok amaçlı Sea King helikopterini Ukrayna'ya devredeceğini ifade ederek, bunun bu türden ilk teslimat olduğunu kaydetti.

Alman bakan konuşmasında “Sea King, Karadeniz üzerinde keşif yapmaktan askeri personelin taşınmasına kadar Ukraynalılara birçok alanda yardımcı olacak güvenilir ve güçlü bir helikopter. Bu, Almanya'dan bu türden ilk teslimattır" dedi. Helikopterlerin teslim tarihini belirtmedi.

Alman Bakan ayrıca Kiev'e hava savunma sistemleri sağlanması gerektiğine de dikkat çekti. Almanya, ABD'den sonra Ukrayna'ya en büyük askeri yardım sağlayan ikinci ülke konumunda.

2024 yılında Kiev'e 7 milyar Euro'dan fazla malzeme tahsis edecek Berlin, başlangıçta 4 milyar Euro ayırmayı planlamıştı ancak Pistorius'un isteği üzerine fon miktarı iki katına çıkarıldı. Bu karar nedeniyle Almanya'nın askeri harcamaları GSYİH'nın %2,1'ine yükselecek.

Berlin, daha önceki yardım paketleri kapsamında Kiev'e 30 Leopard 1 tankı, 18 Leopard 2 A6 tankı, 90 Marder zırhlı personel taşıyıcı, 2 Patriot hava savunma sistemi, 500 Stinger uçaksavar füzesi ve yaklaşık 45 bin 155 mm topçu mühimmatı aktarmıştı.
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