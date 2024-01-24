Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da askeri uçak düştü 74 kişi hayatını kaybetti /24 Ocak 2024 15:13

Rusya’da askeri uçak düştü 74 kişi hayatını kaybetti

Komersant gazetesi tarafından verilen habere göre askeri uçak Il-76, Belgorod bölgesinde Moskova saatiyle 11.00 civarında düştü.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya ordusuna ait Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı, Ukrayna sınırındaki güney Belgorod bölgesinde düştü. Kaza nedeniyle çok 74 kişinin öldüğü bildirildi.

Belgorod bölgesi valisi Vyacheslav Gladkov, Korochansky bölgesindeki olayı teyit eden açıklamalar yaptı.

Olay yerinde inceleme ekibi ve Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları incelemeler yapıyorlar.

Takas için Belgorod bölgesine nakledilen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ele geçirilen 65 askeri personeli, düşen Il-76'da bulunuyordu. Rusya Savunma Bakanlığı, uçakta ayrıca altı mürettebat üyesi ve üç refakatçinin bulunduğunu söyledi.

Devlet Duması milletvekili Andrei Kartapolov, Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu başka bir uçağın Belgorod bölgesinde bir Il-76 kazasının ardından geri döndüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Il-76 uçağının Belgorod yakınlarında düşmesiyle ilgili bilgiler hakkında henüz yorum yapmadı.
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