Erdoğan, Ankara ilçe adaylarını açıkladı





Yalova ve İstanbul ilçe adaylarını açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, “Bugün de Ankara ilçe adaylarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Bazı yerlerde burada olduğu gibi bizzat kendimiz, diğer yerlerde de genel başkan yardımcılarımız vasıtasıyla ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 30 Ocak Salı günü genel merkezimizin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonunda seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız. Büyükşehir adaylarımız da kendi şehirleriyle ilgili projelerini açıklamaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.







ANKARA İLÇE ADAYLARI AKP'li Cumhurbaşkanı, konuşmasının ardından AKP'nin Ankara ilçe belediye başkanlarını açıkladı.

İşte AKP ve Cumhur İttifakı'nın ilçe ilçe Ankara belediye başkan adayları:

-Akyurt: Hilal Ayık (Mevcut belediye başkanı)

-Altındağ: Veysel Tiryaki (eski Altındağ Belediye başkanı)

-Ayaş: Belediye Başkan adayı Mehmet Kirazdibi (MHP)

-Bala: Ahmet Buran (Mevcut belediye başkanı)

-Beypazarı: Tuncer kaplan (Mevcut belediye başkanı)

-Çankaya: Duhan Kalkan (Kalecik Belediye Başkanı)

-Çamlıdere: Hazım Caner Can (Mevcut belediye başkanı)

-Çubuk: Baki Demirbaş (Mevcut belediye başkanı)

-Elmadağ: Eyyüp Tekiner

-Etimesgut: Enver Demirel (MHP adayı)

-Evren: Hüsamettin Ünsal (Mevcut belediye başkanı)

-Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP adayı)

-Haymana: Özdemir Turgut (Mevcut belediye başkanı)

-Kahramankazan: Serhat Oğuz (Mevcut belediye başkanı)

-Keçiören: Zafer Çoktan

-Kızılcahamam: Süleyman Acar

-Mamak: Asım Balcı

-Nallıhan: İsmail Öntaş

-Polatlı: Levent Çağlancı (MHP adayı)

-Pursaklar: Ertuğrul Çetin

-Sincan: Murat Ercan

-Şereflikoçhisar: Memiş Çelik

-Yenimahalle: Abdülkadir Aydoğan

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Ankara İl Başkanlığınca ATO Congresium’da düzenlenen Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.