Akşener, Ankara adayını açıkladı!

İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu.







Genel Başkan Meral Akşener, partisinin Ankara adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu duyurdu.





"ANKARA SON 5 YILDA AYAĞA KALKACAĞINA..."

Topel, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef aldı:





Ankara hak ettiği yerde değildir. Ankara; adına, şanına, rütbesine ve mazisine yakışan bir konumdan fersah fersah uzaktır. Bir asırdır ülkemize başkentlik yapan Ankara, mevcut potansiyelini bir türlü harekete geçirememiştir. Ankara’ya memat gelmemiş fakat hayat Ankara’dan gitmiştir. Ankara son 5 yılda ayağa kalkacağına, tembellik ve ihmalkarlığın pençesine düşürülmüştür. Ankara her fanteziyi proje zanneden zihniyet ile her projeyi fantezi olarak gören bir atalet arasına sıkışmıştır. Bu iki zihniyet Ankara’yı malulen emekli hale çevirmiştir."



