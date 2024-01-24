Samanyolu Haber /Dünya / Ukraynalı esirleri taşıyan Rus uçağı düştü; Uçaktaki herkes öldü /24 Ocak 2024 17:26

Ukraynalı esirleri taşıyan Rus uçağı düştü; Uçaktaki herkes öldü

Ukraynalı esir askerleri taşıyan Rus uçağının, içerisindeki 74 kişi ile düştüğü bildirildi. Bölge valisi Vyacheslav Gladkov, uçaktaki herkesin öldüğünü bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı Ukraynalı savaş esirlerini taşıyan Rus Ilyushin Il-76 askeri nakliye uçağının Ukrayna sınırı yakınındaki Belgorod bölgesinde düştüğünü açıkladı.

RIA haber ajansında yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı uçakta 6 mürettebat ve diğer üç kişiyle birlikte 65 Ukraynalı savaş esirinin bulunduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın neden düştüğünün bilinmediğini ancak bir komisyon kazanın nedenlerini araştırmak üzere kaza mahalline uçtuğunu belirtti.

Rus milletvekili Andrey Kartapolov, askeri nakliye uçağının atılan üç füze ile düşürüldüğünü öne sürdü.

Bir başka Rus milletvekili Vyacheslav Volodin, uçağın Kiev tarafından "düşürüldüğünü" iddia etti ve Batı füzelerini suçladı.

Uçağın düşmesine ilişkin konuşan Belgorod sakinleri, kazadan önce yaklaşık bir dakika arayla iki patlama duyulduğunu söyledi.

Bölge valisi Vyacheslav Gladkov, soruşturma ekibinin ve acil servis ekiplerinin olay yerinde çalıştığını açıkladı.

Vali Gladkov, bölgede düşen Rus uçağındaki 74 kişinin tamamının öldüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin, Ukraynalı savaş esirlerini takas için taşıyan uçağını düşürerek terör saldırısı gerçekleştirdiğini söyledi.
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