Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz donanması, Rus denizaltıları takip etti /23 Temmuz 2022 12:14

İngiliz donanması, Rus denizaltıları takip etti

İngiltere Kraliyet Donanması’nın Norveç açıklarında iki Rus denizaltısını takip ettiği açıklandı.

İngiliz donanması, Rus denizaltıları takip etti

İngiltere Kraliyet Donanması, Kuzey Denizi'nde Rus denizaltılarını takip ettiğini açıkladı.

The Times gazetesine göre donanma kaynakları, iki Rus nükleer denizaltısının Norveç'in Bergen kenti yakınlarında görüldükten sonra İngiliz Donanması'na bağlı HMS Portland gemisi tarafından takip edildiğini belirtti. Denizaltıların St. Petersburg'a giderken tespit edildiği kaydedildi.

İngiliz Kraliyet Donanması, son olarak Rusya'nın Ukrayna işgalinden kısa bir süre önce şubat ayında bölgede benzer bir operasyon düzenlediğini açıklamıştı.

İngiltere, son dönemde Ukrayna ordusunun satın alması planlanan Sandown mayın temizleme gemilerini kullanmak üzere Ukrayna askerlerini eğitiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiliz donanması, Rus denizaltıları takip etti Sonraki Haber >>

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:01:46