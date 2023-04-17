İngiliz ekonomist Timothy Ash: Muhalefet kazanırsa...

İngiliz ekonomist ve Blue Bay Varlık Yönetim Şirketi stratejisti Timothy Ash, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik soruya, "Eğer muhalefet kazanırsa bu dönem Batı’yla ikinci bir balayı dönemi olur. Batılı yabancı büyük bir sermayenin Türkiye’ye akacağını göreceğiz" yanıtını verdi.





14 Mayıs seçimlerine sayılı gümler kaldı. Türkiye 2018 yılından bu yana derin bir ekonomik krizin içinde. Bu kriz son iki yıldır giderek derinleşmiş durumda. Yabancı bankalar ve Batılı yatırımcılar da seçimlerdeki farklı sonuçlara göre hazırlık yapıyor. AKP’nın uyguladığı ekonomi politikalar sonucu Batılı yatırımcı ülkeden çekilmiş durumda. Bankalar, muhalefetin kazanması durumunda Batılı yatırımcıların döneceğini ve ekonomide olumlu bir hava eseceğini düşünüyor.



