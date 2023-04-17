İngiliz ekonomist Timothy Ash: Muhalefet kazanırsa...

İngiliz ekonomist ve Blue Bay Varlık Yönetim Şirketi stratejisti Timothy Ash, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik soruya, "Eğer muhalefet kazanırsa bu dönem Batı’yla ikinci bir balayı dönemi olur. Batılı yabancı büyük bir sermayenin Türkiye’ye akacağını göreceğiz" yanıtını verdi.
14 Mayıs seçimlerine sayılı gümler kaldı. Türkiye 2018 yılından bu yana derin bir ekonomik krizin içinde. Bu kriz son iki yıldır giderek derinleşmiş durumda. Yabancı bankalar ve Batılı yatırımcılar da seçimlerdeki farklı sonuçlara göre hazırlık yapıyor. AKP’nın uyguladığı ekonomi politikalar sonucu Batılı yatırımcı ülkeden çekilmiş durumda. Bankalar, muhalefetin kazanması durumunda Batılı yatırımcıların döneceğini ve ekonomide olumlu bir hava eseceğini düşünüyor.
Londra merkezli Chatham House düşünce kuruluşunda çalışan ekonomist Timothy Ash de konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde Batı finansmanının büyük miktarda Türkiye'ye döneceği yönünde görüş beyan etmişti.
Ash, Cumhuriyet'ten Elçin Poyrazlar'a değerlendirmelerde bulundu. Yabancı kurumsal yatırımcının piyasadaki yatırımının 140 milyar dolardan 20 milyar dolara gerilediğini belirten Ash, “Türkiye’deki parasal ayarlar nedeniyle güven duymuyorlar. Türkiye’ye yönelik olumsuz oranlar var ve sürekli krizin eşiğinde izlenimi veriyor. Bu ortamda Türk Lirası’na bağlı varlıklara yatırım yapmayı savunmak oldukça zor” dedi.
'BATILI YABANCI BÜYÜK SERMAYENİN TÜRKİYE’YE AKACAĞINI GÖRECEĞİZ'
Muhalefet kazanırsa ikinci balayı yaşanacağını söyleyen Ash, şöyle devam etti:
"Yabancı yatırımcılar muhalefetin ekonomi ekibini iyi tanıyor ve saygı duyuyor. Eğer muhalefet kazanırsa bu dönem Batı’yla ikinci bir balayı dönemi olur. Batılı yabancı büyük bir sermayenin Türkiye’ye akacağını göreceğiz. Muhalefet bu yatırımcı rüzgârını arkasına alacak. Mali kurallarda Ortodoks politikalara dönmek oldukça önemli. Ancak benim endişem altı partiden oluşan bir koalisyonun ülkeye siyasi istikrar getirip getirmeyeceği.”
'(ERDOĞAN KAZANIRSA) HÜKÜMET ÖDEMELER DENGESİNDE ZORLUKLA KARŞILAŞACAK'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı ihtimali de değerlendiren Ash, şunları söyledi:
“Öncelikle TL değer kaybedecek. Bu seçimler için kurun değeri yönetiliyor. Sonunda Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalacak. Kurun piyasa değerinde büyük düşüş olacak. Daha fazla para çıkışı yaşanabilir. Hükümet çok kısa sürede ödemeler dengesinde zorlukla karşılaşacak. Ya da dışarıdan büyük bir çek arayışına girecekler. Körfez ülkeleri bu konuda destek olsa da Ortodoks politikalara dönüş isteyebilirler."