‘Bilet fiyatlarını artıracak’ gelişme









Bunun nedenleri arasında, karbon salımı daha düşük olan yakıtların daha pahalı olması ve şirketlerin bu farkı müşterilerine yansıtma ihtiyacı gösterildi.





British Airways gibi havayolları, Heathrow gibi havalimanları ve Airbus gibi uçak üreticilerinin üye olduğu birlik, artan fiyatların az sayıda kişiyi uçmaktan vazgeçireceğini, 2050’ye gelindiğinde yıllık yolcu sayısının 250 milyona çıkmasının beklendiğini duyurdu.





Net sıfır karbon salımı hedefine ulaşabilmek için İngiltere’de 2050’ye gelindiğinde tüm uçuşların dörtte üçünün sürdürülebilir yakıtlarla gerçekleştirilmesi bekleniyor.





Bu yakıt tarımsal atıklar gibi kaynaklardan üretiliyor ve geleneksel jet yakıtlarına göre yüzde 70 daha az karbon salımına yol açıyor.





