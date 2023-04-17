Samanyolu Haber /Dünya / Sudan’daki Türk vatandaşlarını uyarı: Kapalı alanlarda kalın /17 Nisan 2023 09:26

Sudan’daki Türk vatandaşlarını uyarı: Kapalı alanlarda kalın

Dışişleri Bakanlığı, fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah Burhan’ın liderliğindeki Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Güçleri adlı paramiliter grup arasındaki çatışmaların sürdüğü Sudan’la ilgili uyarı yayınladı.

SHABER3.COM

Türk vatandaşlarının kapalı alanlarda kalması yönünde uyaran Dışişleri Bakanlığı, acil durumlarda Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ‘‘Sudan’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkedeki hava sahası halihazırda kapalıdır. Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sudan’daki Türk vatandaşlarının acil durumlar için “+249 90 094 27 38” numaralı telefonla Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği ve “+90 312 292 29 29” numaralı telefonla Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni arayabilecekleri belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sudan’daki Türk vatandaşlarını uyarı: Kapalı alanlarda... Sonraki Haber >>

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Eski milletvekili ve kardeşi kameralar önünde öldürüldü

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Ekrem Dumanlı MC TV Haber'de

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Diyarbakırlı iş insanı, yolsuzlukları belgeleriyle açıkladı

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Bahçeli’nin son görüntüsü gündem oldu!

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de konuştu

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

'Geciken Adalet Adalet Değildir '

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Yeni 1 TL'leri otomatlar kabul etmiyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:53:20