Sudan’daki Türk vatandaşlarını uyarı: Kapalı alanlarda kalın

Türk vatandaşlarının kapalı alanlarda kalması yönünde uyaran Dışişleri Bakanlığı, acil durumlarda Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.



Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ‘‘Sudan’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkedeki hava sahası halihazırda kapalıdır. Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Sudan’daki Türk vatandaşlarının acil durumlar için “+249 90 094 27 38” numaralı telefonla Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği ve “+90 312 292 29 29” numaralı telefonla Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni arayabilecekleri belirtildi.