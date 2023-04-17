Muhammet Yakut, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarına devam ediyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili açıklamaları da ilginçti. AKP’den milletvekili adayı olan oğlu Osman Gökçek’e seslenen Muhammet Yakut, “Bak oğlum, ben baban hakkında konuşursam sen seçim bölgene çıkamazsın adi adam. Senin o babanın Ankaralı travesti Okşan meselesini açarım, senin baban, anan sokağa çıkamaz. Ankaralı Okşan’ı babana sor, baban çok iyi tanır…” ifadelerini kullandı.
Muhammet Yakut, Murat Sancak’ın aracının ise kumar borcu yüzünden kurşunlandığını söyledi.
İş adamı Muhammet Yakut, ‘Deliler Delisi’ YouTube kanalında yayınladığı son videoda ilginç ifşaatlarda bulunuyor. Videoları yayınlamaya başladıktan sonra 14 Nisan 2023 gecesi evine baskın yapıldığını anlatan Muhammet Yakut, “Eşimi, çocuklarımı diri diri kesseniz, gizli derin devletinizle çocuklarımı, hanımımı diri diri kesseniz dönüş yok.” dedi.
Muhammet Yakut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’a da tepkiliydi. Yılmaz’ın para karşılığında cezaevi nakillerine olur verdiğini söyledi. Yakut, “Amcamın oğlu Ali Kerem Yakut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bir savcı. Edepli, namuslu bir adam. Onun makamına dahi gelmedim. Bana haber geliyor. İfadesini alıyorsunuz, al. Sürebilirsiniz de… Türkiye’nin her yerinde görev yapar.” ifadelerini kullandı.
REZA ZARRAB İLK MUAMMER GÜLER’LE TANIŞIYOR
17/25 Aralık’ın en önemli aktörlerinden Reza Zarrab’la ilgili de kısa bir bilgi veren Yakut, “Reza Zarrap’ı ‘Berber Yaşar’ önce Muammer Güler’e götürüyor. Muammer Güler de bunu daha sonra da adı geçen kişilerle görüştürüyor, pazarlık işleri. Biliyorsunuz… Muammer Güler, bir gün senin o makam odandaki küçük odada kasetlerin de çıkarsa hiç şaşırmam. Yazık bu devlete! Oğlunla yaptığın konuşmaların hepsi ortada. Biz seni çok iyi biliyoruz. Sen Abdulkadir Aksu’ya dua et.” diye konuştu.
RUŞEN EKŞİ’YE: MEHMET AĞAR’DAN HABER GETİRDİN, MANSİMOV’U VURDURMAMI İSTEDİN
Muhammet Yakut, Mehmet Ağar, oğlu Tolga Ağar ve Ruşen Ekşi’ylle ilgili çok önemli iddialarda bulundu. Yakut, “Ben Muğla Cezaevi’nden açığa geçtikten sonra Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar vs. geldiler. ‘Bana mı geldiniz’ dedim. ‘Yok abi Ruşen tutuklandı’ dediler.
(Ruşen Ekşi) Sen geldin cezaevinde yanıma. Sana yatak verdim. Bana kimin mesajlarıyla geldin; Mehmet Ağar, Tolga Ağar… ‘Ağabey Mübariz Mansimov’u bitirelim. Sen petrolcüsün, madencisin. Bodrum Marina’nın ÖTV’siz işini sen al. ‘Ne yapacağız’. Mübariz’i vurdur. Ben şimdi baban Ali Ekşi’den dolayı sana hakaret etmiyorum.
(Mehmet Ağar’ın, Mübariz Mansimov’un sahibi olduğu Yalıkavak Marina’ya çöktüğü ortaya çıkmıştı. TR724)
TOLGA AĞAR’IN EVİNE BİR BAKIN, BU DEVLETİN ŞEREFİ NAMUSU KALMAMIŞ
Acarkent’e gidin o Tolga Ağar ile Ruşen Ekşi’nin evine bir bakın, bu devletin şerefe namusu kalmamış. Sedat Peker diyor ki ‘Bu adam kokain içiyor, AK Parti milletvekili. Ulan bir tane adam müfettiş soruşturmuyor.
Ben sana dedim ki, ‘Ulan sen benim Mübariz Mansimov’u 15 yıldır tanıdığımı bilmiyor musun? Ben hayatımda kimin için tetikçilik yapmışım? Ruşen Ekşi, senin kayınpederin olan Metin Güneş Türkiye Cumhuriyeti’nin baş pezevengidir. Bütün bakanların, bürokratlarının. Ömer Çelik’in, Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Egemen Bağış’ın… Hepsine geleceğiz.
İş insanı Muhammet Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu’na yakınlığıyla bilinen Metin Güneş ve damadı Ruşen Ekşi hakkında flaş iddialarda bulundu.
METİN GÜNEŞ’E: BANA, ‘BEN ARTIK EMİNE ERDOĞAN’DAN BIKTIM’ DEMEDİN Mİ?
Baş pezevenk Metin Güneş… Öyle pislikleri var ki bu Mevlüt Çavuşoğluyla… Mevlüt Çavuşoğlu sen bu ülkenin Dışişleri Bakanısın… Sayın Recep Tayyip Erdoğan size sesleniyorum; bunlar ortaya çıkacak. Mevlüt Çavuşoğlu sen bunu nasıl Haiti fahri konsolosu yapıyorsun? 5 yaşında bir çocuk şu anda Türkiye Cumhuriyetini sizden daha iyi yönetir.
Metin Güneş bana, “Ben artık Emine Erdoğan’dan bıktım. Hani bu yurt dışı gezilerine gidiyoruz ya; ABD’de benim bu kredi kartlarım boşaldı.” dedi.
NURETTİN CANİKLİ’NİN YAPTIKLARINI ANLATTIM, ‘BEN BU İŞİ HALLEDERİM’ DEDİN
Murat Sancak! Darbeden önce… ‘Ben, sen, Ahmet Yakut, tefeci ve ırz düşmanı İzzet Yıldızhan. Etiler’de oturduk. 17/25’ten sonra. Benim mahkemem için senden rica ettik. Ben sana takoz Hayati Yazıcı’nın, yala yut Nurettin Canikli’nin bütün ibneliklerini, yapılanları anlattım. Sen döndün bize dedin ki; ‘ben bu işi hallederim’ dedin.
Star Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’ın aracı 2015 yılı ağustos ayında kurşunlanmıştı. Star Medya Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Star Medyayı bomba ile suikast tertiplemekle susturmaya çalışan terör gruplarının bu çabalarının beyhude olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz” denilmişti. Ancak olayın kumar borcu yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.
MURAT SANCAK’IN ARACI, KUMAR BORCU YÜZÜNDEN KURŞUNLANDI
20 gün kadar önce de araban kurşunlanmıştı. Seni kim vurdu ulan? Kumar borcundan dolayı vurulmadın mı? Sıkanlar benim arkadaşımdır. Bana telefondan ‘alınacakları’ göstermedin mi? N’oldu Murat Sancak? Baskılara mı dayanamadın? Son işin ne; bahis, şike, iddia!
OSMAN GÖKÇEK’E: BABANIN TRAVESTİ OKŞAN MESELESİNİ AÇARSAM SOKAĞA ÇIKAMAZSIN
Osman Gökçek… Bak güzel kardeşim ben seni tanımam, baban Melih Gökçek’i iyi tanırım. Benim hayatım Ankara’da geçti. Bak benim kulağıma geliyor; babam hakkında konuşamaz demişsin… Bak oğlum, ben baban hakkında konuşursam sen seçim bölgene çıkamazsın adi adam. Senin o babanın Ankaralı travesti Okşan meselesini açarım, senin baban, anan sokağa çıkamaz. Ankaralı Okşan’ı babana sor, baban çok iyi tanır…
Hokkabaz Süleyman Soylu! Biz bu memlekette yaşadığımız için utanıyoruz. Sizin gibi adamları içişleri bakanı yaptılar. Yazıklar olsun Cumhurbaşkanı! Demek ki Süleyman Soylu senin elinde hakikaten çok belge var. Bilal Erdoğan’ın, Berat’ın, Özge Ulusoylar, yatlar, tekneler…