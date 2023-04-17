Muhammet Yakut, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarına devam ediyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili açıklamaları da ilginçti. AKP’den milletvekili adayı olan oğlu Osman Gökçek’e seslenen Muhammet Yakut, “Bak oğlum, ben baban hakkında konuşursam sen seçim bölgene çıkamazsın adi adam. Senin o babanın Ankaralı travesti Okşan meselesini açarım, senin baban, anan sokağa çıkamaz. Ankaralı Okşan’ı babana sor, baban çok iyi tanır…” ifadelerini kullandı.

















İş insanı Muhammet Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu’na yakınlığıyla bilinen Metin Güneş ve damadı Ruşen Ekşi hakkında flaş iddialarda bulundu.







METİN GÜNEŞ’E: BANA, ‘BEN ARTIK EMİNE ERDOĞAN’DAN BIKTIM’ DEMEDİN Mİ?





Star Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’ın aracı 2015 yılı ağustos ayında kurşunlanmıştı. Star Medya Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Star Medyayı bomba ile suikast tertiplemekle susturmaya çalışan terör gruplarının bu çabalarının beyhude olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz” denilmişti. Ancak olayın kumar borcu yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.





MURAT SANCAK’IN ARACI, KUMAR BORCU YÜZÜNDEN KURŞUNLANDI